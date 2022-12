Reese Witherspoon e Ashton Kutcher protagonizam novo romance da Netflix

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (15), sua nova comédia romântica, Na sua casa ou na minha?, que é protagonizada por Reese Witherspoon e Ashton Kutcher. O filme tem estreia prevista para 10 de fevereiro de 2023 na plataforma.

Dirigido por Aline Brosh McKenna, conhecida por O Diabo veste Prada, o longa conta a história de Debbie, interpretada por Reese, e Peter, personagem de Ashton, amigos de longa data que são próximos apesar da distância física.

Os dois moram em costas diferentes do país e também são completamente opostos. Ela é mãe solo, contadora e tem todos os segundo de sua vida em Los Angeles planejada, Já Peter, um executivo de marketing e aspirante a escritor, vive uma vida completamente mutável em Nova York, sempre com novas namoradas.

A vida dos dois seguia normalmente, até que tiveram que trocar de casa (e de vida) por uma semana. A nova experiência os faz perceber que talvez essa seja a vida que eles devem viver, ao invés daquela que estão acostumados.

Reese Witherspoon and Ashton Kutcher star in a new romantic comedy for grown-ups.

From writer-director Aline Brosh McKenna (writer of The Devil Wears Prada, 27 Dresses, and Cruella), here's your first look at Your Place or Mine: pic.twitter.com/8SR8DxH0NG

— Netflix (@netflix) December 15, 2022