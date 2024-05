Virada Cultural em SP terá shows de Joelma, Maria Rita e mais

A Virada Cultural 2024 em São Paulo está marcada para o fim de semana de 18 e 19 de maio. Diversas atrações se apresentarão nos 22 palcos espalhados em 12 arenas pela cidade – entre elas Joelma, Maria Rita, Elba Ramalho, Karol Conka, Solange Almeida, Roberta Miranda e Sandra de Sá.

Leo Santana, Xamã, Geraldo Azevedo e os grupos Raça Negra, Psirico e Planta e Raiz também estão entre os grandes nomes da lista divulgada pela secretaria de Cultura da cidade. O tema do evento, que é realizado desde 2005, é “Virada do Pertencimento”.

Palcos da Virada Cultural

Na Zona Sul, os shows acontecem no Campo Limpo, Heliópolis, Capela do Socorro, M’Boi Mirim e Parelheiros (Zona Sul); Na zona Norte, as arenas serão na Brasilândia e Parada Inglesa. O Butantã concentra as atrações na zona Oeste. Já na Zona Leste, o público pode se dirigir a Itaquera, Cidade Tiradentes e São Miguel Paulista. No entorno do Vale do Anhangabaú ficam as apresentações do Centro – local em que Joelma e Leo Santana cantarão.

Unidades do SESC também recebem shows musicais, de teatro e exposições diversas, caso de Tom Zé, que toca na noite de sábado no SESC 14 Bis, e Fat Family Canta Tim Maia, e Ed Motta, ambos no SESC Consolação.

Programação da Virada Cultural SP 2024

Parte da programação dos dias 18 e 19 já foi confirmada. Confira os cantores e grupos famosos que se apresentarão nos palcos da Virada Cultural 2024:

Centro

Palco Anhangabaú: Dia 18

17h – Léo Santana
20h – Joelma

Palco São João

Dia 18

18h30 – Àttooxxá e Karol Conká

Dia 19:

0h30 – Kannario + Baile da DZ7 14h – Cassiane Zona Sul

Palco Parelheiros

Dia 18

17h – Banda Mel
19h – Planta e Raiz

Dia 19

17h – Raça Negra

Palco Campo Limpo

Dia 18

19h – Elba Ramalho

Palco Rio Diniz

Dia 19

16h – Arlindinho

Palco Capela do Socorro

Dia 18

17h – Roberta Miranda

Dia 19

13h – Circo Spacial – Uma Parada Mágica 17h – Solange Almeida

Palco Heliópolis

Dia 19

17h – Silvanno Salles

Palco Rio Ipiranga

Dia 18 20h – Maneva

Dia 19

14h – Thalles Roberto

Palco M’Boi Mirim

Dia 18

17h – MC Davi 19h – Paula Mattos Zona Leste

Palco São Miguel Dia 18 19h – Toni Garrido Dia 19 15h – Geraldo Azevedo Palco Itaquera Dia 18 18h – Maskavo
20h – Marcos e Belluti Dia 19 14h – Padre Alessandro Campos Palco Cidade Tiradentes Dia 18 21h – Cortejo Afro Dia 19 13h – Maria Cecília & Rodolfo

15h – Dexter e Salgadinho

17h – Psirico

19h – MC Hariel Zona Oeste Palco Butantã Dia 18 18h – Baile do Simonal e Leo Maia Dia 19 17h – Rastapé 19h – Maria Rita Zona Norte Palco Freguesia do Ó Dia 18 17h – Edi Rock 19h – Marvilla Palco Rio Piatã Dia 18 18h – Marquinho Sensação Dia 19 16h – Sandra de Sá Palco Parada Inglesa Dia 18 19h – Xamã Dia 19 15h – Bruninho e Davi

A programação e o endereço de todos os palcos podem ser acessados no site oficial da Virada Cultural.