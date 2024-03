Restaurantes em São Paulo para apreciar a arquitetura

A cidade de São Paulo tem gastronomias para todos os gostos, inclusive restaurantes para quem ama arquitetura e paisagismo. Basta dar um giro pelas ruas de bairros como Pinheiros, Itaim Bibi, Vila Nova Conceição e outros territórios conhecidos pela fartura gastronômica para se deparar com bares e restaurantes que capricham no espaço físico.

De speakeasy, passando por bar-floricultura até às clássicas brasseries, confira a seguir alguns endereços da capital paulista que unem boa comida a espaços físicos que valem a visita!

Restaurantes em SP para apreciar arquitetura

Feliciana Pães

A pequena padaria comandada por Ana Paula Sater resgata seu amor pelo Pantanal por meio da decoração. Diversas peças ali remetem à região, tudo pinçado pela própria Ana, que vira-e-mexe traz algo para ornamentar a padaria. Assim, o espaço mimetiza a própria alma: é a janela industrial camuflada por plantas, são os azulejos portugueses do século XVII à frente do balcão, o filtro de água Chamberland-Pasteur, feito em porcelana, as toalhinhas tricotadas pelas mãos da Mirce colorindo a madeira das mesas.

Rua Pedro Cristi, 89, Pinheiros | @feliciana.paes

Santo Grão

O Santo Grão acaba de abrir as portas de sua nova unidade na rua Pais de Araújo. O conceito de “Fresh Food” é traduzido em um espaço de 300 m² assinado pela Architects Office, agência de arquitetura e design de interiores liderada por Greg Bousquet (um dos fundadores da Triptyque). São três ambientes: salão e bar, pérgola com jardim vertical e um amplo terraço com jardim e uma imponente Figueira na entrada. O local conta ainda com uma cozinha aberta, que permite aos clientes acompanharem o passo a passo dos pratos, e forno de carvão para o preparo de carnes e legumes.

Endereço: Rua Pais de Araujo, 163 – Itaim Bibi | @santograo

Daje Roma

Como o próprio nome já sugere, o Daje Roma traz os sabores autênticos de Roma, com um menu composto por massas, bruschettas, acompanhamentos e sobremesas italianas. Instalado num sobrado de tijolinhos, o restaurante traz luz baixa e o clima intimista da Cidade Eterna.

Rua Mateus Grou, 19, Pinheiros | @dajeroma_sp

Ella Fitz

A casa traz a proposta de transportar os clientes para o clima de Nova York. A ilustração localizada atrás do balcão homenageia a cantora de jazz Ella Fitzgerald, inspiração para o nome do estabelecimento. Projetada pelo arquiteto Otavio Sanctis, a casa é feita em madeira rústica, tem teto retrátil e mármore nas mesas.

Rua dos Pinheiros, 332, Pinheiros | @ellafitzristoranti

Rincon Escondido

Com uma proposta diferente, o Rincon não é um restaurante, mas sim um espaço dedicado ao universo da parrilla. A casa oferece experiência de almoços e jantares excluisvos – todos adquiridos com antecedência. Com pegada rústica e intimista, as paredes são repletas de plantas e a iluminação é baixa, conversando com as mesas e bancos de madeira. No comando da parrilla “La Poderoza”, que fica localizada numa parede inteira, está a dupla latina Chico Mancuso e Alan Edelstein, experts em carnes.

Unid 1: R. Madalena, 69, Vila Madalena | Unid 2: Rua Fernão Dias, 297, Pinheiros | @rincon_escondido_parrilla

Flora Bar

O bar traz à memória os bares europeus e fica localizado num espaço bem especial: atrás de uma floricultura. Com dois bares, um logo na entrada da casa e outro no andar de cima, o Flora tem luz baixa e decoração dramática – clima ideal para aproveitar os coquetéis clássicos que a casa tem, separados por ordem cronológica.

Rua Padre João Manuel, 795, Jardins | @florabar.sp

Jacarandá Restaurante

Inspirado pela gastronomia sul-americana, o restaurante tem áreas verdes que compõem a área externa, ótima para quem quer levar os pets. Já o salão é ainda mais amplo e comporta quem prefere uma refeição mais intimista. Além disso, o andar de baixo ainda guarda bons segredos da arquitetura: é lá que funciona o bar da casa, sempre com boa música, madrugada adentro.

Rua Alves Guimarães, 153, Pinheiros | @jacarandabr

Nonna Rosa

Sempre concorrido – do almoço ao jantar e, principalmente, aos finais de semana –, o Nonna Rosa traz uma decoração romântica e inspirada na Itália. O espaço tem luz baixa, abajures espalhados, livros, mantas pelos sofás, lareira e almofadas. Já quem opta por ficar na varanda, também desfruta do décor ao estilo vilinha italiana, com tijolos aparentes, flores, poltronas e luz natural.

Rua Padre João Manuel, 950, Jardins – São Paulo | @osterianonnarosa

Pappagallo Cucina

O endereço fica em uma casa de dois andares, construída na década de 1940, que segue com sua estrutura original, em harmonia com a gastronomia italiana da casa. A decoração do ambiente capricha nos tijolinhos, mesas de madeira, paredes e tetos de vidro e muitas plantas.

Alameda Jaú, 1372, Jardim Paulista | @pappagallocucina

Petros Greek Taverna

Agora com duas casas em Pinheiros, a Petros Greek Taverna é destaque entre os restaurantes gregos na capital paulista. Nos dois endereços, a cultura da Grécia não está apenas nos pratos, mas também na decoração. Destaque para a predominância do azul e branco, para os ornamentos de flores, os olhos gregos, a iluminação e para os toques rústicos das cordas com luzes e do balcão.

Unid 1: Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 137, Pinheiros | Unid 2: Rua Costa Carvalho, 72, Pinheiros | @petrosgreektaverna

Rendez-Vous

Sob o comando da chef Adriana Silvério, a casa traz o charme de Paris para São Paulo. Na parte externa, as grandes janelas vermelhas combinam com as mesas e banquetas dispostas na calçada – área concorrida para quem leva os pets e perfeita para os que buscam saborear um brunch. Já no salão, as paredes abrigam quadros que não só decoram, como também contam histórias àqueles que saboreiam pratos da culinária francesa nos sofás ou mesas de madeira.

Rua Fradique Coutinho, 179, Pinheiros | @rendezvous.bistro

Watanabe Restaurante

Foram muitos endereços famosas da América que inspiraram a criação do Watanabe. Mas, para chegar na fórmula exata, o lugar precisou de boas pinceladas de autenticidade dos chefs Denis Watanabe e Eduardo Takeshi. Localizado no coração do Itaim Bibi, o restaurante equilibra o moderno e o clássico. Minimalista, com iluminação certeira e espaços bem desenhados, a arquitetura conversa com os desenhos de cada prato.

Rua Pedroso Alvarenga, 554, Itaim Bibi, São Paulo | @watanaberestaurante

Votre Brasserie

Idealizado por Francisco Farah e Pedro Grando, responsáveis pelo Teus, o Votre traz pratos da gastronomia clássica francesa para São Paulo. Dispostas na calçada, sob a sombra de uma imponente árvore centenária, mesas redondas e cadeiras de madeira já dão indícios do que está por vir. O interior é repleto de verde e luz natural, proporcionada pelas grandes janelas de vidro. Com pé direito alto e sofás de couro, o salão oferece um mergulho no universo das tradicionais brasseries francesas. Já as longas plantas tropicais suspensas garantem o típico aconchego brasileiro.

Rua Natingui, 1548, Vila Madalena – São Paulo | @votre.brasserie

Trinca Bar & Vermuteria

Nesse bar em Pinheiros, destacam-se os tons terrosos com detalhes dourados e os sofás e poltronas que levam os bons apreciadores de coquetéis a relaxarem enquanto provam os drinques que saem das mãos da dupla de bartenders Alê Bussab e Tábata Magarão. Já quem não abre mão do balcão não vai deixar de observar as torneiras instaladas na parede de onde saem os vermutes feitos na casa e que são a estrela do Trinca, e que, são iluminados pela luz baixa que também reluz sob as garrafas do bar. Leia mais sobre a casa.

Rua Costa Carvalho, 96, Pinheiros | @trincabar

Câmara Fria

O bar speakeasy, localizado em Moema, fica instalado numa porta escondida atrás de um bar antigo de São Paulo. O chão de taco, janelões, parede de tijolinhos e o banheiro de azulejo branco com uma banheira dos anos 40 criam um cenário único para beber coquetéis elaborados.

Endereço: Rua Graúna, 137, Moema, São Paulo | @camarafria

Sky Hall Garden Bar

Jogo de luzes, quadros e retratos com personagens marcantes, paredes de tijolos e um amplo jardim interno e contínuo são alguns dos elementos que garantem o sucesso arquitetônico do Sky Hall Garden Bar. A cozinha fica por conta do chef e sócio Martin Casilli, responsável por desenvolver e assinar os pratos, enquanto os drinques são obras do mixologista Renan Tarantino.

Rua Haddock Lobo, 1327, Jardim Paulista | @skyhallgarden

Sky Hall Terrace Bar

O Sky Hall Terrace Bar está em um dos incontáveis edifícios comerciais da cidade de São Paulo, porém abrigado no mezanino de um deles. O espaço garante um vista da cidade e traz um terraço iluminado e repleto pelo verde da horta orgânica, com sofás e transparência.

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1327, Vila Nova Conceição | @skyhallbar

