Shows e sanduíche de mortadela gigante: o que fazer no aniversário de SP

O aniversário de 469 anos de São Paulo acontece na próxima quarta-feira (25) e os paulistanos vão ter uma série de programações especiais para celebrar a data. Shows musicais, bolo de aniversário no Mercado Municipal e sanduíche de mortadela gigante são algumas das atrações disponíveis para o feriado.

Com o tema “São Paulo, o Mundo Se Encontra Aqui”, as festividades começam a partir deste sábado (21) e vão até domingo (29), com programações em localizações diversas. Abaixo, você confere os destaques.

SHOWS

Entre as atrações musicais estão nomes como João Gomes, Belo, Dona Onete com Gaby Amarantos e AQNO, Fresno com Vitor Kley e Thedy Corrêa, Almir Sater, no Vale do Anhangabaú, além de Nando Reis, Maria Gadú, MC Hariel, Dexter, Negra Li, Brisa Flow e Rappin’ Hood, entre outros. Confira aqui a grade completa de shows.

Vale do Anhangabaú: A programação traz um artista de cada região do país e mais uma atração de cultura popular típica da região. O Centro Oeste abre as comemorações com show do cantor e violeiro Almir Sater. Do Sul, o rock do Fresno une forças com Thedy Corrêa e o pop de Vitor Kley. Representando o Norte, acontece o Baile da Dona Onete com Gaby Amarantos e AQNO. Do Sudeste, show de Belo. Por fim, o Nordeste encerra a festa com show de João Gomes. O acesso é gratuito e sujeito à lotação do espaço.

Centro Cultural São Paulo (CCSP): O cantor Nando Reis apresenta os sucessos dos seus 40 anos de carreira com a participação especial do filho, Sebastião Reis, no dia 25. No dia 28, Maria Gadú faz o show do seu último lançamento, o álbum “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”.

Área de Lazer Água Espraiada: Programação especial de hip hop com Tributo ao Sabotage, nos dias 21 e 22. No sábado, shows de Negra Li, Don L e Rappin’ Hood, entre outros. No domingo, se apresentam Tássia Reis, MC Hariel e Hyperanhas.

Casa de Cultura Hip Hop Leste: A programação do Hip Hop continua nas Casas de Cultura. O destaque fica para o dia 25, na Casa de Cultura Hip Hop Leste, com shows de Dexter, Brisa Flow, Dow Raiz e KL Jay convida Xis, entre outros.

Vila Itororó: O local recebe o show Simoninha Canta SP, uma homenagem de Wilson Simoninha para a cidade.

Casas de Cultura: Na terça (24), a Casa de Cultura Santo Amaro – Júlio Guerra recebe, às 15h, o 50+Musical – Rodrigo Aldý convida João Carnavalesco. No dia 25, destacam-se o show do grupo Ira!, na Casa de Cultura do Butantã; Brincando no Nordeste com Baque CT, na Casa de Cultura Raul Seixas, às 12h; a 1ª Batalha de Tik Tok da Cidade Ademar com Dance Slam, na Casa de Cultura Itinerante Cidade Ademar, às 14h; e o Aniversário de São Paulo com Mc Bin Laden e DJ, na Casa de Cultura São Rafael, às 20h. Na quinta (26), Sarau Escambinho com Escambinho Coletivo, na Casa de Cultura Hip Hop Leste, às 15h. Na sexta (27) Baile Black da Chico com Eu Soul Samba Rock, na Casa de Cultura Ipiranga Chico Science, às 19h30. Por fim, no sábado (28), Revoada com Corpo Aberto Coletivo, na Casa de Cultura Itaim Paulista, às 17h.

BOLO DE ANIVERSÁRIO

No Pateo do Collegio, acontece um ato cívico para celebrar os 469 anos da capital. Também na região central, como parte das comemorações, será celebrada uma missa na Catedral da Sé. Já no Mercado Municipal, que comemora 90 anos na mesma data, haverá o tradicional corte do bolo de aniversário da cidade. A organização promete seis metros do doce, distribuídos gratuitamente.

No Parque Villa-Lobos também haverá distribuição de bolo às 12h30, em frente à Roda Gigante Rico. O responsável pelo doce será a equipe do famoso Cake Boss, da Carlo’s Bakery.

LANCHE GIGANTE DE MORTADELA

Um dos símbolos da cidade de São Paulo, o sanduíche de mortadela pode bater um recorde durante na próxima quarta-feira (25), na segunda edição da “MortaNdela Week”. Promovido pela marca Perdigão, o evento acontece no prédio da Fundação Bienal, a partir das 12h, e vai trazer o “maior sanduíche de mortadela do mundo”.

Composto por 1.075 baguetes de 30cm cada – que totalizam 3.225 pedaços –, o sanduíche tem como meta conquistar o título certificado pelo Guinness World Records, autoridade mundial em recordes. A ativação tem entrada aberta ao público geral, que poderá degustar o sanduíche, além disso, 20% do lanche foi preparado para ser doado para o projeto Pãozinho Solidário.