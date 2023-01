Onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2023

Depois de muita espera, especialmente para os cinéfilos de plantão, nesta manhã (24) saíram os indicados ao Oscar 2023. O anúncio foi feito pelos atores Allison Williams (M3GAN) e Riz Ahmed (ganhador do Oscar pelo curta The Long Goodbye). Para te ajudar a ficar por dentro da maior premiação do cinema, listamos quais filmes estão disponíveis nas plataformas de streaming via assinatura – que não é preciso pagar um custo adicional para assistir.

Os longas com o maior número de nomeações ao Oscar 2023 foram: Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Nada de Novo no front, Os Banshees of Inisherin, Elvis, Avatar: O Caminho da Água e Top Gun: Maverick. Das produções citadas, tem algumas que ainda vão estrear nos cinemas nacionais e outras que já é possível ver em casa.

Confira abaixo os filmes indicados ao Oscar 2023 disponíveis no streaming.

Elvis

Com nove indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e ator para Austin Butler, que levou o Globo de Ouro, Elvis vem forte nesta temporada de premiações. Dirigido por Baz Luhrmann, o musical fez um tremendo sucesso em 2022. Como o título entrega, o filme é uma cinebiografia sobre Elvis Presley. Se você ainda não assistiu, a produção está disponível na HBO Max.

Nada de Novo no Front

A adaptação alemã do livro homônimo de Erich Maria Remarque está concorrendo ao Oscar em nove categorias também: Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro, Melhor Roteiro Adaptado e muito mais. Nada de Novo no Front segue a história de um adolescente presenciando na pele todos os horrores da Primeira Guerra Mundial. O filme está no catálogo da Netflix.

Top Gun: Maverick

Top Gun, lançado em 1986, também foi indicado ao Oscar em quatro categorias, e levou o prêmio de Melhor Canção Original por Take My Breath Away. Corta para 36 anos depois, Top Gun: Maverick foi um dos filmes mais assistidos em 2022. A produção abocanhou cinco nomeações ao Oscar, com direito a Melhor Filme e Melhor Roteiro. Para assistir a Top Gun: Maverick, é só acessar o streaming do Telecine.

Aftersun

Paul Mescal foi indicado ao seu primeiro Oscar! Por essa nem ele esperava, mas os fãs, sim. O ator que ficou mundialmente famoso pela série Normal People é o protagonista do drama indie Aftersun. Elogiadíssimo, o longa praticamente autobiográfico, dirigido e escrito por Charlotte Wells, acompanha as férias de um pai com sua filha na Turquia. Delicadíssimo, o filme é um álbum de memórias dos momentos que Wells teve com seu pai na infância. Aftersun está no catálogo da MUBI.

Blonde

A cubana Ana de Armas também recebeu sua primeira indicação ao Oscar por interpretar Marilyn Monroe em Blonde. Filme biográfico extremamente complicado sobre uma das maiores atrizes que já pisou em Hollywood. A atuação de Ana é uma das únicas coisas boas da produção, além de sua caracterização como Monroe. Para tirar suas conclusões sobre o filme, Blonde está disponível na Netflix.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

A continuação de Entre Facas e Segredos (nomeado ao Oscar de Melhor Roteiro Original), repete o feito do primeiro filme com indicação aos prêmios da Academia. A produção concorre na categoria de Melhor Roteiro Adaptado. Glass Onion: Um Mistério Knives Out tem direção de Rian Johnson e segue um mistério a ser resolvido. Divertidíssimo e com um elenco de peso, o filme está na Netflix.

Argentina, 1985

A Argentina ganhou a Copa do Mundo 2022, o Globo de Ouro e tem tudo para levar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro com o filme Argentina, 1985. Os hermanos estão com tudo! Produção baseada em uma história verídica, o longa mostra como os promotores públicos Julio Strassera (Ricardo Darín) e Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) promoveram um julgamento histórico na Argentina, que escancarou os horrores da ditadura. Argentina, 1985 está no catálogo do Amazon Prime Video.

Passagem

Jennifer Lawrence foi esquecida como melhor atriz, mas Brian Tyree Henry está entre os indicados ao Oscar representando Passagem (ou Causeway). Ele foi nomeado na categoria de Melhor Ator Coadjuvante. O filme trata de uma soldado norte-americana, Lawrence, tentando se adaptar a sua vida depois de vivenciar a guerra do Afeganistão. Passagem contempla o catálogo da Apple TV+.

Pinóquio por Guillermo del Toro

A categoria de filmes de animação do Oscar 2023 está caprichada. Começando pela maravilhosa adaptação de Pinóquio feita por Guillermo del Toro. Animada em stop-motion, técnica de filmagem quadro-a-quadro, a história é uma nova versão do clássico já conhecido, escrito pelo italiano Carlo Collodi. O filme foi o vencedor do Globo do Ouro e tem grandes chances de levar o Oscar. Pinóquio está na Netflix.

A Fera do Mar

Outra animação disponível na Netflix é A Fera do Mar. A produção segue as aventuras de uma menina que entra escondida no navio de um grande caçador de monstros marinhos. Juntos, eles partem por uma jornada. O filme é uma baita e merecida surpresa, já que não estava no radar de outras premiações.

Red: Crescer é uma Fera

Para fechar as animações e a lista, temos a ótima história de amadurecimento escrita e dirigida por Domee Shi. Red: Crescer é uma Fera fala das descobertas da puberdade de uma menina de 13 anos que se transforma em um panda vermelho gigante quando está passando por fortes emoções. O filme também lida com questões familiares. A animação está disponível no Disney+.