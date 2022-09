Jacob Elordi viverá Elvis Presley em filme de Sofia Coppola

Elvis Presley voltou aos cinemas em 2022 com Elvis, cinebiografia de Baz Luhrmann, protagonizada por Austin Butler e Tom Hanks. Mas não parará por aí: vida do rei do rock estará novamente nas telonas com Priscilla, filme com uma abordagem diferente da vista neste ano. Sofia Coppola vai assumir a direção e roteiro do longa, inspirado no livro de memórias de Priscilla Presley, Elvis e Eu.

Jacob Elordi foi escalado para interpretar o cantor neste novo filme e Cailee Spaeny viverá Priscilla, segundo as informações da Variety. Os dois atores tem uma carreira relativamente recente, Elordi ganhou bastante projeção com o sucesso de Euphoria e da trilogia de A Barraca do Beijo, comédia adolescente da Netflix. Enquanto Spaeny protagonizou a continuação de Jovens Bruxas: A Nova Irmandade e a minissérie Mare of Easttown.

Enquanto o musical dramático de Baz Luhrmann focou na dinâmica complicadíssima que o cantor teve com o empresário Tom Parker, o projeto de Coppola trará o relacionamento dele com a ex-esposa – que não é tão explorado no filme estrelado por Butler. Inclusive, uma das críticas à Elvis é justamente que o diretor deixou de lado situações conflitantes da vida conjugal do astro com Priscilla Presley, que era menor de idade quando eles se casaram.

Enredo e data de lançamento

O projeto de Sofia Coppola acompanhará o casal desde o primeiro encontro, na Alemanha, onde eles se conheceram quando Elvis prestava serviço militar. Ela tinha 14 anos, e ele, 24. Em entrevistas, Priscilla Presley já citou os episódios explosivos de Elvis e outros problemas do relacionamento.

O filme terá distribuição da A24 nos Estados Unidos e da Sony Pictures no resto do mundo, exceto na Itália. Coppola, além de roteirizar e dirigir, também atuará como produtora do longa, que começa a ser filmado no final de 2022. Priscila ainda não tem previsão de estreia, mas Elvis de Baz Luhrmann está disponível na HBO Max.