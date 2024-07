Principais lançamentos do streaming em julho de 2024

O mês chegou com diversas novidades em filmes e séries – tem novela estrelada por Juliana Paes fora da Globo, a continuação de Betty, A Feia após 20 anos, além de documentários em que as mulheres são as estrelas. A seguir, você confere as principais estreias dos streamings em julho de 2024:

Pedaço de mim (05/07)

Juliana Paes e Vladimir Brichta estrelam a série Pedaço de Mim que, apesar de ter apenas 18 episódios, tem aquele jeitão de novela. Na história, um caso raro faz com que Liana fique grávida de gêmeos de dois pais diferentes: seu marido e um estuprador.



As Outras (05/07)

No filme chileno As Outras, dirigido por Alexandra Hyland, Rafaela (Nicole Sazo) e Gabriela (Alicia Rodríguez) são jovens amigas vivendo em um mundo fantasioso que é ameaçado quando Rafaela descobre estar grávida. Ela pretende abortar, mas no Chile o procedimento é ilegal. Juntas, as duas enfrentam o sistema para garantir um aborto seguro para Rafaela, enquanto lutam para preservar a amizade.

Franjinha e Milena: Em busca da ciência (08/07)

Uma opção para crianças e adultos nas férias escolares é Franjinha e Milena: Em Busca da Ciência. Os personagens do universo de Maurício de Sousa ganham versão em carne e osso – interpretados por Fabricio Gabriel e Bia Lisboa – e se aventuram por novas descobertas através do pensamento científico. Tem até o Bidu, feito em animação.

Onde: Max

Debaixo da Ponte: A Verdadeira História do Assassinato de Reena Virk (10/07)

Baseada no livro de mesmo nome de Rebecca Godfrey, a série é um drama policial que acompanha o assassinato de Reena Virk (Vritika Gupta), de 14 anos, enquanto uma escritora investiga o mundo oculto dos jovens acusados pelo crime.

Onde: Disney+

Miss Night and Day (14/07)

Miss Night and Day, que conta a história de u ma mulher que alterna magicamente sua idade entre os 20 e os 50 anos, conseguindo um estágio. Presa entre essas duas gerações, ela também precisa lidar com um chefe que dificulta a sua vida. Fãs de dorama vão gostar de, que conta a história de u

Onde: Netflix

O Retorno de Simone Biles (17/07) Os bastidores da busca da ginasta Simone Biles para encontrar o equilíbrio entre treinamento, vida pessoal e saúde mental antes do aguardado retorno às Olimpíadas são contados no documentário O Retorno de Simone Biles.

Muquiranas Brasil (18/07)

O reality show Muquiranas ganha sua versão brasileira, acompanhando a jornada de 14 pessoas que se dedicam a economizar o máximo de dinheiro possível das maneiras mais variadas – e inusitadas. Serão liberados 2 episódios por semana, totalizando 8 na temporada.

Onde: Max

Betty, A Feia: A História Continua (19/07)

Os fãs da novela Betty, A Feia podem ver como está a vida da protagonista 20 anos depois da conclusão da história original. Betty (Ana María Orozco) ainda é casada com Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello), membro da família dona da Ecomoda, e busca reconstruir seu relacionamento com a filha adolescente Mila (Juanita Molina), perguntando-se, em meio à crise dos negócios e na vida pessoal, se escolheu o melhor caminho naquela época. Onde: Prime Video

A Mulher no Lago (19/07)

Na série A Mulher no Lago, Maddie Schwartz (Natalie Portman) é uma dona de casa judia que busca se reinventar como jornalista investigativa após o desaparecimento de uma jovem na Baltimore de 1966. Seus caminhos se cruzam com Cleo Johnson (Moses Ingram), uma mãe que enfrenta as dificuldades políticas da população negra da cidade.

Mulheres de Azul (31/07)

Na década de 1970, quatro mulheres desafiam as normas da época e entram na primeira força policial feminina do México na série Mulheres de Azul, baseada em eventos verídicos,. Elas descobrem que seu esquadrão foi criado apenas para distrair a mídia de um serial killer violento.

