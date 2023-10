Atualizado em 25 out 2023, 13h45 - Publicado em 26 out 2023, 08h39

Por Raíssa Basílio

Kleber Mendonça Filho é um dos diretores de cinema brasileiros mais conceituados da atualidade. Com apenas 4 longas-metragens no currículo, ele já foi reconhecido em território nacional e internacional. Na primeira semana de novembro, o mais recente trabalho dele, Retratos Fantasmas, chega à Netflix. O documentário foi pré-selecionado para representar o Brasil no Oscar e fica aqui nossa torcida para que entre na disputa.

Onde assistir aos filmes de Kleber Mendonça Filho no streaming?

Retratos Fantasmas

Kleber Mendonça Filho volta a explorar o gênero documental em Retratos Fantasmas. O filme oferece um olhar nostálgico sobre as mudanças em Recife, Pernambuco, cidade em que o diretor nasceu e passou boa parte de sua vida.

Através da casa onde ele cresceu e dos cinemas locais, Kleber destaca como a cidade e a experiência de consumo de filmes evoluíram, relacionando essas transformações com aspectos religiosos, dado que muitos cinemas de rua foram convertidos em igrejas evangélicas.

Após ser exibido em festivais renomados como o de Gramado, Cannes e o de New York, Retratos Fantasmas chega ao catálogo da Netflix em 2 de novembro.

Bacurau

Bacurau é um premiado trabalho de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que passou por diversos festivais e foi consagrado em Cannes com o Prêmio do Júri, em 2019.

A trama se passa em um pequeno povoado no sertão do Nordeste do Brasil, que se torna palco de eventos estranhos e ameaças misteriosas. Dispostos a defender a região em que vivem, os habitantes de Bacurau tentam entender o que está acontecendo e se preparam para enfrentar qualquer ameaças.

O filme faz uma crítica social misturando suspense e ficção científica. No geral, a história trata do descaso com regiões rurais e como a coletividade se faz importante nesse contexto.

Bacurau está disponível na Globoplay.

Aquarius

Lançado em 2016, Aquarius foi elogiadíssimo pela crítica e a atuação de Sônia Braga é um dos pontos altos do longa. A trama aborda temas sociais e políticos, com uma narrativa que se destaca entre as grandes obras do cinema brasileiro contemporâneo.

Premiada em Cannes, a história acompanha Clara, uma mulher que vive em um edifício antigo em Recife e se recusa a vender seu apartamento para uma grande empresa. O filme é bastante atual, mostrando como as construtoras têm subido cada vez mais prédios, deixando de lado a identidade cultural das cidades.

Aquarius também aborda questões familiares e de resistência, com um teor político e feminista. O filme está no catálogo da Netflix.

O Som ao Redor

O Som ao Redor é o segundo longa-metragem da carreira de Kleber Mendonça Filho e o primeiro de ficção, com elenco nacional. No Festival de Cinema de Brasília, em 2012, o filme recebeu diversos prêmios, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Ator e Melhor Roteiro.

A história se passa na cidade de Recife, como grande parte das obras de Kleber, e trabalha as relações entre os moradores de um bairro de classe média que estão lidando com o aumento da violência na região.

A trama também questiona pautas sociais, econômicas e culturais no contexto urbano. O Som Ao Redor está na Netflix.

Crítico

Essa é a primeira aventura em longa-metragem do diretor brasileiro e demorou 8 anos para ficar pronta. É um documentário que conta com entrevistas de mais de 70 críticos de cinema e cineastas, de todo o Brasil.

A narrativa discorre sobre a dinâmica do cinema a partir do conflito entre o artista e o observador. A obra apresenta a perspectiva de Kleber Mendonça Filho sobre a produção cinematográfica, enquanto reflete sobre seu trabalho como crítico de cinema.

Crítico está disponível para aluguel e compra nas principais plataformas digitais de streaming.