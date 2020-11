Alcione será uma das artistas homenageadas do WME Awards by Music2!

O caminho para o fim do ano é acompanhado pelas tradicionais premiações de melhores do ano de diversos segmentos, como WME Awards by Music2!, que acontece no dia 8 de dezembro. Pioneiro, o prêmio reconhece o trabalho de profissionais mulheres do universo musical e chega à sua quarta edição neste ano.

As vencedoras das 17 categorias, que serão eleitas por meio de votação técnica e popular, vão ter seus nomes anunciados no evento com transmissão da TNT, tanto na TV como nas redes sociais da emissora. Do Auditório do Ibirapuera, a condução do prêmio ficará por conta da cantora Preta Gil.

Outra particularidade do WME é homenagear duas cantoras. Desta vez, Alcione que terá sua trajetória rememorada na edição, assim como aconteceu com Gal Costa e Beth Carvalho. Lendária, Elis Regina também será exaltada pelo prêmio por meio de uma homenagem. Mesmo há 38 anos sem a presença de Pimentinha, a compositora e cantora deixou um rico legado e tornou-se inspiração para mulheres que vivem da música.

Fátima Pissarra, CEO da Mynd e Music2!, Claudia Assef e Monique Dardenne, fundadoras da plataforma Women’s Music Event, deram vida ao prêmio em 2017, unindo as bagagens distintas que cada uma tinha com a música. O resultado é a pluralidade e valorização de artistas tanto mais alternativas como do mainstreaming, além de profissionais que atuam nos bastidores, como diretoras e radialistas.

Confira a lista com todas as indicadas e deixe seu voto na sua preferida até as 18h de segunda-feira (23), quando as votações são encerradas, neste site.

Continua após a publicidade

Leia também: Profissionais da música criam 1º prêmio exclusivo às mulheres do segmento

Espetáculos de dança voltam hoje (18) aos palcos em São Paulo

Especial de fim de ano com Roberto Carlos é cancelado pela Globo

Estou com câncer de mama. E agora?