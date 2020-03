Diagnosticada com coronavírus, Preta Gil fala de sintomas e saúde mental

Preta Gil testou positivo para coronavírus e revelou o diagnóstico através do Instagram. A cantora apresentou-se no casamento de Marcella Minelli no sábado passado (7), em Itacaré, Bahia. Na ocasião, outras pessoas foram infectadas, incluindo a irmã da noiva, Gabriella Pugliese.

Em vídeos postados via Stories, Preta falou a respeito dos principais sintomas que sentiu dias após o casamento. “Na quarta-feira a noite, na madrugada, eu comecei a sentir um calafrio surreal. Muito frio, muito frio, muito frio. E muita dor de cabeça. Acordei na quinta-feira com muita dor de cabeça, com calafrio, com dor no corpo e uma ligeira dor de garganta”.

A cantora também contou que, na mesma quarta-feira, foi ao médico – após saber sobre os três convidados do casamento que haviam testado positivo para coronavírus. Por não apresentar sintomas e não ter tido contato direto com os respectivos convidados, acabou não se preocupando muito. “Sem sintomas não adianta fazer exames e nem é recomendado, para não superlotar os hospitais”, disse Preta, parafraseando o que o médico lhe falou.

Após sentir-se mal durante a noite, correu ao hospital e o teste foi realizado. Desde então, Preta está em isolamento por recomendação médica. O resultado saiu na manhã desse sábado (14). “Eu imagino que eu peguei de uma outra pessoa que já pegou dessas três pessoas, que eu tive mais contato”.

Além de falar sobre a parte física, a cantora também chamou a atenção para a saúde mental. “Nessas horas é a cabeça que a gente tem que cuidar. O corpo físico, tô com esses sintomas aí um pouco, tô com dor de cabeça, mas vou melhorar se Deus quiser, já já”.