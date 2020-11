Especial de fim de ano com Roberto Carlos é cancelado pela Globo

A Globo não fará um show inédito com Roberto Carlos para encerrar 2020. A decisão foi tomada por conta da pandemia.

Imaginou-se que o tradicional show de fim de ano seria feito por meio de live, como já exibido anteriormente pela Globo. Em vez disso, o público poderá ver a reprise do especial de 2011, gravado em Jerusalém. A apresentação vai ao ar no dia 22 de dezembro.

Com direção de Jayme Monjardim, o espetáculo de 2011 reuniu um público de 5,5 mil pessoas e contou com uma orquestra de 20 músicos. Foi filmado em 3D e chegou a ser exibido em salas de cinema no ano passado, para celebrar os 60 anos de carreira do cantor.

Em 2019, o especial de fim de ano com Roberto Carlos também passou por alterações. A Globo exibiu um compilado de imagens de três shows – realizados em Curitiba, Nova York e Lisboa -, incluindo cenas de bastidores.