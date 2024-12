Os piores filmes de 2024, segundo a redação de CLAUDIA

Nem só de grandes acertos vive o cinema, e 2024 também trouxe algumas produções que deixaram a desejar. Seja por roteiros confusos, atuações contidas ou promessas não cumpridas nas telas. Fato é que alguns filmes não alcançaram as expectativas criadas pelo público e pela crítica. Em um ano repleto de lançamentos, a redação de CLAUDIA elegeu títulos frustrantes:

Tipos de Gentileza

Dirigido por Yorgos Lanthimos, o filme explora os desafios imprevisíveis da vida em três histórias conectadas. Uma delas segue um homem tentando retomar o controle de sua vida; outra, um policial cuja esposa desaparecida retorna misteriosamente; e a terceira apresenta uma mulher buscando um líder espiritual com habilidades especiais. O elenco inclui Emma Stone, Jesse Plemons e Willem Dafoe.

“É um tanto confuso e as histórias que não cativam tanto. Apesar das atuações incríveis, especialmente de Plemons, o enredo é fraco e extremamente aleatório”, comenta Sarah Brito, estagiária de texto.

Coringa: Delírio a Dois

Este foi o aguardado retorno ao universo de “Coringa”, com Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Dirigido por Todd Phillips, o longa aprofunda a dinâmica de Arthur Fleck e Harley Quinn em uma narrativa que mistura musicalidade com o drama sombrio dos personagens.

Para Kalel Adolfo, editor digital, esta foi a produção mais decepcionante. “Ter duas estrelas do calibre dos protagonistas soa como algo impossível de dar errado. Um musical sombrio ambientado em Gotham, com uma das estrelas pop mais escandalosas do século XXI interpretando a controversa Arlequina? Tô dentro. Porém, o resultado foi um projeto que, apesar de todo o potencial, segue pelos caminhos mais monótonos possíveis”, ressalta.

“Os números musicais não empolgam, a participação da cantora é amplamente desperdiçada e, mesmo com Todd Phillips negando a todo custo, o projeto soa apenas como uma resposta maçante às acusações sofridas pelo diretor em 2019, quando o primeiro filme se tornou uma espécie de ‘manifesto incel’.”

Pedro Morani, estagiário de texto, concorda: “acredito que para uma produção como Coringa, um musical não é a melhor opção.”

Armadilha

Dirigido por M. Night Shyamalan, este é um thriller que mistura crime e suspense em uma premissa intrigante. A história segue um pai e sua filha adolescente, que participam de um concerto pop apenas para descobrir que estão no centro de um esquema sinistro. O evento serve como armadilha para capturar um perigoso serial killer, gerando um intenso jogo de gato e rato. O filme se destaca por sua abordagem claustrofóbica e pela tensão crescente, com boa parte da trama acontecendo em corredores e bastidores do local do show.

“Começa muito bem, instigando a curiosidade. Mas depois vira um pastelão horrível”, diz Marina Marques, editora-assistente.

É Assim que Acaba

Baseado no best-seller de Colleen Hoover, a trama é um drama emocional que explora o relacionamento abusivo entre Lily Bloom e Ryle Kincaid, enquanto ela enfrenta dilemas do passado e do presente. Blake Lively e Justin Baldoni estrelam esta adaptação.

“Mesmo a mensagem sendo importante, em muitos momento ele deixa de sustentar a crítica que faz – além de banalizar muitos aspectos do abuso doméstico, algo muito grave!”, afirma Mika Nanba, estagiária de arte.

Um Desejo Irlandês

Esta é uma comédia romântica da Netflix protagonizado por Lindsay Lohan. Ela conta a história de Maddie, que vai para a Irlanda acompanhar o casamento do homem de seus sonhos e sua melhor amiga. Mas tudo muda magicamente quando ela deseja o amor verdadeiro a uma antiga pedra.

“Não assisti a tantos filmes ruins esse ano. Eu sou fã de comédia romântica e das atuações de Lindsay Lohan – por isso, a possibilidade de um novo filme com ela me animou. Porém, o roteiro é extremamente fraco e as atuações são artificiais. Não instiga e não prende a atenção”, diz Beatriz Lourenço, repórter.

