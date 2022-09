Lindsay Lohan estará em nova comédia romântica da Netflix

Lindsay Lohan está afastada dos filmes há anos, ela participou de algumas séries, mas nada digno do sucesso que ela fazia nos anos 2000. Mas isso pode mudar em breve. A atriz foi anunciada em mais uma comédia romântica da Netflix, intitulada Irish Wish. A notícia foi divulgada nas redes sociais do streaming, junto com uma pequena sinopse do filme.

Segundo a Netflix, o longa contará a história de Maddie (Lohan), uma dama de honra que está prestes a comparecer ao casamento de sua amiga com o amor de sua vida. Confuso? Mas é isso. Maddie está indo à Irlanda celebrar o matrimônio de sua amiga com o homem de seus sonhos. Chegando lá, Maddie faz um pedido e acaba acordando no lugar da noiva.

Confira abaixo a publicação:

Lindsay Lohan will star in Irish Wish, a new Netflix rom-com!

When the love of her life gets engaged to her BFF, Maddie puts her feelings aside for the wedding in Ireland, where she makes a wish for true love & wakes up as his bride-to-be — but is he actually Maddie’s soulmate? pic.twitter.com/DRkwNEgUlU

— Netflix (@netflix) September 1, 2022