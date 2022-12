Ator Pedro Paulo Rangel morre aos 74 anos

Morreu na madrugada desta quarta-feira, aos 74 anos, o ator Pedro Paulo Rangel. Ele estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, em tratamento de uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), problema de saúde que enfrentava desde 2002. A sedação de Pedro Paulo Rangel havia sido suspensa no dia 14 de dezembro, quando foi feita uma tentativa de extubá-lo, apesar de seu caso ainda ser grave, segundo os médicos.

Com uma prolífica carreira na televisão e no cinema, ao longo de 50 anos, destacam-se as atuações de Pedro Paulo nas novelas Gabriela (1975), Saramandaia (1976), Vale Tudo (1988), e no programa humorístico TV Pirata (1988). Em Gabriela, quando interpretava Juca Viana, seu primeiro personagem de sucesso na TV, ele protagonizou a primeira cena de nu masculino na televisão brasileira.

Pedro Paulo nasceu no Rio de Janeiro, em 29 de junho de 1948, e foi no Rio Comprido, na Zona Norte da cidade, onde morava, que teve o primeiro contato com o teatro, aos 11 anos. Ficou tão impressionado que decidiu ser ator, chegando a escrever na época a peça Quando os Pais Entram de Férias, para que ele pudesse atuar.

Ele chegou ao teatro profissional em 1968, quando participou da peça Roda Viva, de Chico Buarque, sob direção de José Celso Martinez Corrêa. Antes disso, participou do grupo de teatro da Igreja de Santa Terezinha, onde conheceu o ator Marco Nanini, de quem também foi colega no Conservatório Nacional de Teatro.

Após uma passagem pela TV Tupi, Pedro Paulo estreou na Globo em 1972, na novela Bicho do Mato. Entre as décadas de setenta e oitenta, dedicou-se principalmente ao cinema e ao teatro e, em 1982, foi convidado por Jô Soares para participar de esquetes no humorístico Viva o Gordo. O sucesso foi tamanho que ele foi convidado para integrar a TV Pirata, em 1988.

Em 1992, ele interpretou Adamastor, personagem homossexual de Pedra sobre Pedra, que foi mais um marco em sua carreira. Fez, depois, as novelas O Mapa da Mina (1993), A a minissérie Engraçadinha (1995) e A Indomada (1997). Seu currículo inclui ainda as novelas como Belíssima ou O Cravo e a Rosa, que foi reprisada este ano no “Vale a Pena Ver de Novo”. Pedro Paulo também participou de seriados e minisséries como A Muralha, Você Decide, A Diarista, Os Aspones e Sob Nova Direção.

O ator deixou as novelas em 2012, mas, apesar de lutar durante duas décadas contra os efeitos da DPOC, em decorrência do tabagismo, continuou atuando em outros projetos.