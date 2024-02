O Carnaval está só começando, mas o visual das famosas já estão gerando inspiração de moda e muita curiosidade neste feriado prolongado. Com tantos blocos, desfiles e festas, fica difícil acompanhar os melhores momentos da folia. Por isso separamos aqui os melhores looks das famosas no Carnaval 2024.

Seja para te inspirar para o que ainda resta de folia ou para o próximo ano – ou até mesmo apenas matar a curiosidade – reunimos aqui os looks de artistas como Sabrina Sato, Anitta, Ivete Sangalo e Paolla Oliveira neste Carnaval.

Confira os looks de Carnaval das famosas:

Anitta

São muitos os looks usados por Anitta durante o Carnaval – incluindo opções marcantes também para os eventos de pré-Carnaval. Um dos visuais mais icônicos da cantora foi usado durante o Bloco da Anitta, em Salvador, que homenageou a escola de samba Unidos da Tijuca.

“Na avenida, a escola trouxe as histórias, lendas e o cotidiano do povo que vive às margens da segunda maior baía do mundo.

As fortíssimas tradições religiosas de matriz africana estão presentes na região. Iemanjá, orixá dos mares e protetora dos pescadores, é inspiração para o look de hoje. Ela é saudada no samba enredo da escola”, explicou a artista em suas redes.

Sabrina Sato

No segundo dia de desfiles do Carnaval de São Paulo, sábado (10), a apresentadora Sabrina Sato comemorou seus 20 anos de Gaviões da Fiel. Na Ala Infinita Natureza, Sabrina representou a Ciência do Infinito trazendo uma mensagem sobre a interconexão entre a ciência e a beleza da natureza. A fantasia da artista foi idealizada por Henrique Filho.

Marina Sena

Este ano, a cantora Marina Sena fez sua estreia em um dos blocos mais tradicionais da Bahia. No sábado (10), a artista participou do Bloco Coruja, de Ivete Sangalo. “O tema do meu Carnaval vai passar pelas fases da Lua. Lua Nova é a novidade, o começo, os começos. A conjunção do Sol com a Lua. Ela tá ali, tímida, mas significando a nossa experiência. Ensinando também a paciência”, afirmou em suas redes.

Ivete Sangalo

A cantora Ivete Sangalo se inspirou no início de sua carreira para a criação do look acima. A referência para o modelito branco foi o look que a artista usou para a foto de capa do primeiro álbum solo, chamado Ivete Sangalo, de 1999.

Ludmilla

No sábado (10), segundo dia do carnaval de Recife, Ludmilla apostou numa inusitada fantasia “secreta”, em preto e branco e com toques futuristas. “Eu sou teu segredo, você perde o foco”, escreveu a cantora na legenda.

Paolla Oliveira

Neste Carnaval, Paolla Oliveira ostentou o posto de rainha do bloco Cordão da Bola Preta. A atriz apostou em um vestido curto branco com bolas pretas e brilho, fazendo referência ao nome do evento, além de um laço no pescoço.

Ana Maria Braga

com look assinado por Guerreiro & Cavaleiro, Ana Maria Braga apresentou um look feito à mão. O macacão preto de veludo ganhou cor com aplicação de pastilhas de acrílico coloridas. A sua grande inspiração foi a Globeleza.

Preta Gil

Usando um vestido da grife carioca MARTU e sandálias Alexandre Birman, a cantora Preta Gil optou pelo brilho do dourado para se apresentar ao lado de Ivete Sangalo no Bloco Coruja.

Deborah Secco

Deborah Secco, escolhida para ser embaixadora do Camarote Brahma, em Salvador, optou por um look ousado e cheio de brilho para seu Carnaval.

