Nina Pandolfo lança exposição ‘Gratitude’ no Azerbaijão

aulista da cidade de Tupã, a artista Nina Pandolfo embarcou no finalzinho de dezembro para a abertura da sua primeira individual na capital do Azerbaijão, Baku. O centro cultural Heydar Aliyev Center, desenhado pela arquiteta Zaha Hadid, recebe até junho a mostra Gratitude.

“As pessoas têm usado muito a palavra ‘gratidão’ como se fosse ‘obrigado’, mas essa expressão vai além de um agradecimento. Ser grato é um estilo de vida”, afirma a autora das peças fantásticas com mulheres de olhos sempre expressivos.

Nas dezessete telas apresentadas ao lado de vídeos e fotos dos seus trabalhos de rua (ela cresceu grafitando nos anos 90), ela celebra a força feminina presente nas figuras inocentes e ao mesmo tempo complexas que representam diferentes culturas. “Para retratar um fragmento da gratidão, quis buscar tudo o que envolve essa palavra.

O projeto teve início há mais de um ano, quando Nina passou a entrar em contato com as sensações de liberdade e simplicidade que acompanhavam o desenvolvimento de cada obra. Uma sala interativa promete convidar o visitante a permear seu processo criativo. Sem sair do Brasil, é possível conhecer parte de seu portfólio em ninapandolfo.com.br.