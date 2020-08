Escultura crespa: quando o cabelo vira arte

Como forma de homenagear sua ancestralidade, a afro-hairstylist carioca Jacy July explora as formas e os desenhos que o cabelo pode assumir. Desde o início da quarentena, ela posta os looks na hashtag #EsculturaCrespa, em sua conta no Instagram.

“Os fios crespos oferecem um mar de possibilidades artísticas. Na internet, compartilho o que descubro e aprendo com os meus. Quero mostrar isso a todas as crianças que, como eu, cresceram sem referências, sem entender sua estética como algo belo, por causa de tudo o que foi e ainda é dito para a gente”, afirma Jacy.

Estruturas de cabelo, metal, arame e até de madeira servem como sustentação para os penteados. Depois, são envoltas por fios soltos, dreads ou tranças. “Primeiro chega a inspiração e, a seguir, vem a pesquisa. Com o auxílio do meu noivo, Lucas Torres, fico semanas desenvolvendo o conceito de maquiagem, penteado, figurino, cenário. Pensamos no significado de cada elemento e no diálogo entre eles. Só então é hora de executar”, conta.

FICHA TÉCNICA

Beleza e fotos: Jacy July

Assistente de produção: Lucas Torres