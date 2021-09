Netflix divulga trailer de filme estrelado por Jennifer Lawrence e DiCaprio

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (8) o trailer do filme Não Olhe para Cima, que traz Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio como protagonistas. O longa, previsto para ser lançado no dia 24 de dezembro na plataforma de streaming, é uma das apostas para o Oscar 2022.

Muito aguardada pelo público, a produção chama a atenção pelo elenco de peso, que traz ainda Meryl Streep, Ariana Grande, Cate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley, entre outros nomes.

A comédia conta a história de dois astrônomos desconhecidos pela mídia que precisam alertar o mundo todo que um cometa está prestes a colidir com a Terra. No filme, Jennifer Lawrence vive a estudante de astronomia Kate Dibiasky e Leonardo DiCaprio está no papel do professor Dr. Randall Mindy.

Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio já tem um extenso histórico de indicações e premiações em filmes como O Regresso, estrelado por DiCaprio e O lado Bom da Vida, com Jennifer.

A produção e direção está por conta de Adam Mckay, que ganhou o Oscar com os filmes A Grande Aposta e Vice. Nos cinemas, o filme estreia em 9 de dezembro deste ano e, na Netflix, em 24 de dezembro.

Veja o trailer do filme a seguir: