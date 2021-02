Michelle Obama estreará série infantil na Netflix

Michelle Obama anunciou nesta terça-feira (9) seu mais novo projeto em parceria com a Netflix: uma série infantil. Prevista para estrear na segunda quinzena de março, Waffles + Mochi trará a ex-primeira-dama explorando o mundo da culinária em episódios que prometem entreter toda a família.

“Permitam-me apresentar dois novos amigos meus: seus nomes são Waffles e Mochi. E no dia 16 de março, nós estaremos lançando um novo show infantil na Netflix”, escreveu ela em uma publicação no Instagram.

Michelle interpretará uma dona de supermercado que ajudará seus funcionários e aspirantes a chefs culinários, Waffles e Mochi, em aventuras pelo mundo, descobrindo ingredientes, experimentando receitas e, é claro, saboreando os pratos.

Após revelar recentemente o lançamento de uma versão infantojuvenil de seu livro, Minha História (Objetiva), Michelle contou que o novo programa será uma extensão de seu trabalho de apoio à saúde infantil realizado enquanto era primeira-dama.

“Para ser bem sincera, eu gostaria que um programa como esse existisse quando minhas filhas eram pequenas. Eu também sei que esse é um momento difícil para muitas famílias, e tenho esperança de que esse show encantador possa trazer um pouco de luz e riso para os lares ao redor do mundo.”

No anúncio, Michelle também revelou que, como parte do compromisso em ajudar pessoas em vulnerabilidade durante a pandemia, a ONG Partnership for a Healthier America, de quem é parceira, irá fornecer ingredientes frescos às famílias necessitadas dos Estados Unidos para que possam cozinhar juntas em casa.

Esta não é a primeira vez que Michelle trabalha com a Netflix. Em 2018, ela e seu marido, Barack, assinaram um contrato com a plataforma para criar conteúdo através de sua produtora, a Higher Ground Productions.

Desde então, eles lançaram três documentários, American Factory, Becoming e Crip Camp, e anunciaram a produção de mais quatro filmes, três séries e uma animação, atualmente em diferentes estágios de desenvolvimento.

