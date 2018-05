Casal Obama assina com a Netflix para produção de filmes e séries

A Netflix anunciou nesta segunda-feira (21) que Barack e Michelle Obama serão os responsáveis pela produção de séries e filmes para o serviço de streaming.

A parceria entre o casal Obama e a Netflix concluída recentemente deve durar vários anos, de acordo com o anúncio. No projeto acordado entre as partes, Barack e Michelle vão produzir séries roteirizadas e sem roteiro, séries-documentário, documentários e filmes de longa-metragem.

President Barack Obama and Michelle Obama have entered into a multi-year agreement to produce films and series for Netflix, potentially including scripted series, unscripted series, docu-series, documentaries, and features. — Netflix US (@netflix) May 21, 2018

Esta não é a primeira parceria entre os Obama e uma empresa produtora de conteúdo. Em março do ano passado, o ex-presidente dos EUA e a ex-primeira-dama do país firmaram um acordo com a editora Penguin Random House. Ambos se comprometeram a escrever um livro cada.

O contrato assinado entre os Obama e a Penguin foi considerado o maior do mercado editorial, visto que Barack e Michele podem receber até US$ 65 milhões de direitos autorais, de acordo com o jornal Financial Times.

Leia mais: Michelle Obama continua militando em prol da educação de jovens