Os 8 melhores filmes de Natal de todos os tempos

O Natal é uma época mágica, repleta de momentos de união, aconchego e celebração. E, para entrar no clima, listamos os melhores filmes para maratonar em casa com os amigos ou família. São obras que atravessam gerações e continuam encantando espectadores. Seja para reviver clássicos ou descobrir novas pérolas, a seleção promete trazer boas doses de magia e deixar o coração quentinho para o seu fim de ano.

Esqueceram de Mim

Um clássico das festas, o filme conta a história de Kevin McCallister, um garoto que é acidentalmente deixado para trás pela família durante o Natal. Sozinho em casa, ele precisa enfrentar dois ladrões atrapalhados usando sua criatividade e bom humor. É diversão garantida para toda a família!

Onde assistir: Disney+

O Estranho Mundo de Jack

Dirigido por Tim Burton, esta animação combina Halloween e Natal em uma história única. Jack Skellington, cansado de sua rotina em Halloween Town, descobre a magia do Natal e tenta recriá-la com um toque assustador. O filme encanta com sua estética singular e trilha sonora inesquecível.

Onde assistir: Disney+

Milagre na Rua 34

Cheio de encanto e esperança, a narrativa conta a história de um homem que afirma ser o verdadeiro Papai Noel e precisa provar sua identidade em um tribunal. Um clássico emocionante que celebra o espírito natalino.

Onde assistir: Disney+

Klaus

Essa animação original da Netflix reinventa a origem do Papai Noel com uma narrativa tocante e visual deslumbrante. A história de amizade entre um carteiro desajeitado e um fabricante de brinquedos solitário traz uma nova perspectiva às festas de fim de ano.

Onde assistir: Netflix

O Expresso Polar

Uma animação mágica que narra a jornada de um menino que embarca em um trem rumo ao Polo Norte na véspera de Natal. Com lições sobre amizade, fé e o espírito natalino, é um filme perfeito para assistir em família.

Onde assistir: Apple TV+ ou Amazon (ambos apenas por aluguel digital)

Um Duende em Nova York

Com Will Ferrell no papel principal, essa comédia acompanha Buddy, um humano criado no Polo Norte como um elfo, que descobre sua verdadeira identidade e vai para Nova York em busca de sua família. Divertido e emocionante, é um favorito das festas.

Onde assistir: Max

O Amor Não Tira Férias

A comédia romântica conta a história de duas mulheres, Amanda (Cameron Diaz) e Iris (Kate Winslet), que decidem trocar de casas durante o Natal para escapar de seus problemas amorosos. Amanda vai para um charmoso vilarejo na Inglaterra, enquanto Iris se aventura em uma luxuosa mansão na Califórnia. Com cenários deslumbrantes e uma atmosfera acolhedora, o filme destaca a importância de mudanças e recomeços, mesmo em momentos difíceis. O elenco brilhante inclui Jude Law e Jack Black.

Onde assistir: Globoplay e Telecine

Alguém Avisa?

Esta comédia mistura humor, emoção e reflexões sobre aceitação. Ela acompanha Abby (Kristen Stewart), que está animada para conhecer a família de sua namorada Harper (Mackenzie Davis) durante o Natal e planeja pedi-la em casamento. No entanto, Abby descobre que Harper ainda não revelou à sua família que é lésbica, o que complica a visita e coloca o relacionamento à prova. O longa se destaca por trazer uma narrativa LGBTQIA+ ao gênero de filmes natalinos, que tradicionalmente segue fórmulas mais convencionais.

Onde assistir: Clarovideo, Amazon e Microsoft (Aluguel digital)

