3 doramas mais assistidos da Netflix que você precisa conhecer

Os doramas na Netflix têm conquistado cada vez mais espectadores. Com enredos envolventes, episódios curtos e atuações marcantes, eles estão atraindo um novo público. Em agosto, três títulos se destacaram entre os mais assistidos do streamming:

Amor Mora ao Lado

Nesta trama, uma mulher retorna à Coreia para recomeçar sua vida, mas se vê inesperadamente envolvida com alguém do seu passado. O problema é que a relação deles é complexa e cheia de ressentimentos. Nesta primeira semana de setembro, o dorama ocupa o segundo lugar na lista de mais assistidos da Netflix.

Quando Ninguém Vê

Outra grande atração é Quando Ninguém Vê. A produção aborda temas intensos e violentos, girando em torno de uma mulher misteriosa que aluga uma casa para passar o verão. Sua presença desencadeia uma série de eventos problemáticos e perturbadores.

O Amor Volta Para Casa

O Amor Volta Para Casa é um k-drama romântico que conta a história de um homem que, após falir e desaparecer sem deixar explicações, retorna bilionário com o objetivo de reconquistar seu grande amor. No entanto, seu retorno causa um reencontro cheio de conflitos e tensão.

