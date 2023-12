10 filmes de Natal nos streamings para entrar no clima

A contagem regressiva para o Natal começou, e agora falta pouco para o que muitos consideram o melhor dia do ano! E o que não deve faltar nessa época são filmes para entrar no espírito! No streaming , já estão disponíveis diversos filmes de Natal para celebrar a data, desde clássicos como Esqueceram de Mim – que é indiscutivelmente um dos mais conhecidos pela sua essência natalina – disponível na Disney+, até os romances que aquecem o coração, como Amor com Data Marcada, da Netflix.

Filmes de Natal nos streamings

Esqueceram de Mim (Disney+)

Seria impossível começar uma lista natalina sem o maior clássico da temporada, Esqueceram de Mim, filme de Chris Columbus que vem marcando gerações desde 1990.

A trama é simples (mas aconchegante): Tudo começa quando Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, é esquecido em casa quando sua família decide fazer sua viagem anual de Natal.

Sozinho durante as festas, dois ladrões decidem se aproveitar e roubar o lar de Kevin, mas ele defende seu território com vários truques de Natal que deixariam qualquer um na lista das crianças malvadas do Papai Noel.

Simplesmente Amor

Esse é para quem gosta de um bom romance durante as festas natalinas – e vamos concordar, é um clássico das comédias românticas! O filme de Richard Curtis, de 2003, nos encanta enquanto assistimos um emaranhado de histórias de amor que, a princípio, parecem não se entrelaçar.

A história acompanha um Primeiro Ministro inglês que se apaixona por uma de suas funcionárias, um jovem apaixonado que está tentando alcançar a garota dos seus sonhos, um escritor que decide viajar para cuidar do seu coração partido, um jovem que se apaixona pela futura esposa de seu melhor amigo e uma mulher que desconfia estar sendo traída.

O filme ainda conta com a participação de nomes ilustres como Colin Firth, Hugh Grant e Liam Neeson, e está disponível no Prime Video.

O Estranho Mundo de Jack

Vamos para um clássico da animação? O Estranho Mundo de Jack é perfeito para o Natal – apesar de também ser um clássico do Halloween, produzido em 1993.

O filme começa na terra do Halloween com todos os monstros da festividade, liderados por Jack Skellington. Mas tudo muda quando o rei de Halloween Town, cansado das mesmas travessuras repetidas anos após ano, acaba parando na Terra do Natal e decidindo tomar o feriado para si. Disponível na Disney+.

A batalha de Natal

Vamos dar uma pausa nos clássicos e conhecer novos títulos natalinos? O novo filme da Amazon Prime Video com Eddie Murphy acompanha Chris Carver, um pai de família determinado a ganhar a competição anual de decoração de Natal da vizinhança.

Para isso, Carver faz um pacto com uma elfa, sem saber que foi vítima de um feitiço que traria caos aos 12 dias que antecedem o Natal.

Com a ajuda de sua família – e, claro, o poder do Natal – Chris tenta encontrar uma maneira de quebrar o feitiço.

O Expresso Polar

Vamos para mais um dos filmes que marcaram nossa vida há (quase) duas décadas! O Expresso Polar, animação de Robert Zemeckis, conta a história de um jovem que embarca em uma aventura dentro de um trem mágico, o Expresso Polar, até o Polo Norte.

Esta deliciosa jornada de autoconhecimento está disponível na Amazon Prime Video.

A Felicidade Não Se Compra

Um favorito de gerações! O filme de Frank Capra, lançado em 1946, conta a história de George Bailey, que tem passado sua vida inteira ajudando as pessoas de Bedford Falls, evitando com que Mr. Potter – o empresário rico e malvado da cidade – tome conta de tudo.

Mas, tudo isso muda na véspera de Natal, quando a empresa de Bailey se perde em dívidas e seus problemas natalinos começam. Será que ele ainda pode salvar o Natal de Bedford Falls? Disponível na Pluto TV.

Klaus

Klaus, um filme inédito da Netflix, pode ser recente, mas chegou para se tornar clássico – além de ser indispensável nesta época do ano. A animação traz história simples, mas extremamente cativante: Um carteiro – chamado Jesper – e um fabricante de brinquedos se unem em uma amizade inesperada, levando a alegria do Nata para uma cidade que aparenta ter esquecido o verdadeiro poder da época.

Um duende em Nova Iorque

Esse é um dos que não podemos esquecer de assistir na reta final até o Natal! O filme de John Favreau, traz a história de Buddy, um humano que é criado no Polo Norte para ser um elfo de Papai Noel.

Em sua fase adulta, ele não pertence ao grupo de pequenos ajudantes. Por isso, durante a época natalina, Buddy decide partir em uma aventura em Manhattan em busca de seu verdadeiro pai, um publicitário obcecado pelo trabalho. O que será desse Natal especial?

Disponível na Amazon Prime Video.

O Grinch

Hora de roubar o Natal! Sim, sabemos que esse não é o clássico de Jim Carrey lançado nos anos 2000, e entendemos a confusão. A versão adorável lançada pela Illumination (o estúdio responsável por obras como Meu Malvado Favorito e Sing), acompanha o Grinch – dublado por ninguém menos que Benedict Cumberbatch – tentando colocar em prática o seu plano de estragar o Natal com a ajuda de seu fiel cãozinho.

É a história que já conhecemos, mas em um novo formato! Disponível na Amazon Prime Video.

Amor com Data Marcada

Vamos finalizar nossa lista com um romance natalino? O longa da Netflix acompanha o romance de dois desconhecidos, Sloan e Jackson, que concordam em se passar por um casal durante as festas e os feriados.

Agora prepare a pipoca e os doces natalinos, que é hora de começar a maratona!