Os 6 melhores filmes de 2024, segundo a redação de CLAUDIA

Neste ano, o cinema foi marcado por histórias emocionantes, atuações memoráveis e diretores que desafiaram convenções, trazendo novas perspectivas para as telonas. Do drama à comédia, passando por ficção científica e romances cativantes, 2024 ofereceu uma diversidade que agradou tanto aos cinéfilos quanto ao público em geral.

Pensando nisso, nossa equipe selecionou títulos que chamaram atenção por sua profundidade, beleza estética e capacidade de conectar narrativas universais a temas contemporâneos. Confira:

Ainda Estou Aqui

Dirigido por Walter Salles, este é um drama que retrata a história da família de Marcelo Rubens Paiva durante o período da ditadura militar no Brasil.

Baseado no livro homônimo do autor, o longa explora o impacto do desaparecimento de Rubens Paiva, pai de Marcelo, nas vidas de seus familiares, especialmente da matriarca Eunice Paiva, vivida por Fernanda Torres. A trama mistura questões políticas e emocionais, mostrando como o luto e a resiliência moldaram suas vidas.

No elenco, também brilham Fernanda Montenegro e Selton Mello, que trazem intensidade à luta por justiça. A produção recebeu elogios da crítica por sua abordagem sensível e atuações marcantes, sendo uma forte candidata na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025.

“Simplesmente tudo nesse filme é espetacular! Ele cumpre o que promete em todos os aspectos, seja na fotografia, direção, roteiro ou adaptação. É emocionante poder ver uma obra com tanto valor e força ter uma repercussão tão grande. Viva o cinema nacional”, comenta Mika Nanba, estagiária de arte.

Continua após a publicidade

A Substância

Dirigido por Coralie Fargeat, a trama mistura ficção científica, terror e thriller psicológico para explorar questões sobre autoimagem, juventude e a obsessão social pela perfeição.

A trama gira em torno de Elisabeth Sparkle, uma estrela em decadência interpretada por Demi Moore, que recorre a uma substância misteriosa que promete criar uma versão mais jovem e perfeita dela mesma. O procedimento de clonagem gera outra versão de Elisabeth, chamada Sue, vivida por Margaret Qualley. Porém, as duas precisam coexistir, e o processo vem com consequências inesperadas – e um pouco aterrorizantes.

“Esse filme é aquela onda de originalidade que atinge os cinemas a cada cinco, dez anos. Não é à toa que, apenas com o boca a boca, ele dominou as redes sociais neste segundo semestre, sendo dissecado, aclamado e odiado por milhões, todos os dias”, afirma Kalel Adolfo, editor digital. “Este é o tipo de impacto cultural que muitos cineastas sonham em alcançar ao menos uma vez em suas carreiras. Palmas à Coralie Fargeat, que nos presenteou com uma nova forma de pensar o etarismo, jogando toda a repugnância que envolve o assunto em nossa cara, literalmente.”

O Quarto ao Lado

Dirigido por Pedro Almodóvar, é uma obra delicada que explora temas como amizade, reconciliação e a dignidade frente à morte. A trama acompanha Ingrid, uma romancista de ficção, e Martha, uma repórter de guerra, que foram grandes amigas na juventude, quando trabalhavam juntas. Após anos separadas pela vida, elas se reencontram em um momento extremo, mas carregado de doçura e reflexão sobre a vida. O filme traz atuações notáveis de Julianne Moore e Tilda Swinton e é apontado como uma das obras mais sensíveis do diretor espanhol.

Continua após a publicidade

“Esta é uma narrativa que fala sobre um amor genuíno entre duas amigas que se consolam, têm conversas sinceras e se apoiam em momentos difíceis – tudo sem esperar nada em troca. Me fez lembrar do valor daqueles que estão ao meu redor e da necessidade de, vez em quando, lembrá-los o quanto importam para mim”, diz Beatriz Lourenço, repórter.

Duna: Parte 2

Este filme mostra a sequência da jornada épica de Paul Atreides em Arrakis. Agora aliado a Chani e aos Fremen, ele busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família, enquanto tenta impedir um futuro sombrio que apenas ele pode prever. O longa explora os desafios de Paul ao equilibrar sua luta pessoal com o destino do universo conhecido e o amor de sua vida.

Dirigido por Denis Villeneuve, a narrativa traz de volta grande parte do elenco de Duna: Parte 1, como Zendaya e Timothée Chalamet.

Continua após a publicidade

“Sou apaixonada pelo universo de Arrakis e por Duna como um todo. Estava ansiosa pelo lançamento da Parte 2 e, assim como na primeira, Villeneuve dirige com maestria, entregando uma história à altura de seus próprios planos para o longa. A trilha sonora é espetacular, e as atuações são incríveis. É um filme poderoso”, afirma Sarah Brito, estagiária de texto.

O Conde de Monte Cristo

Dirigido por Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, esta é uma adaptação moderna do clássico de Alexandre Dumas. A história segue Edmond Dantès, um jovem injustamente acusado e preso no dia de seu casamento. Após 14 anos encarcerado no castelo de If, ele escapa e assume a identidade do misterioso Conde de Monte Cristo, determinado a vingar-se dos três homens que o traíram. O filme combina aventura e drama, com atuações de Pierre Niney, Bastien Bouillon e Anaïs Demoustier. O longa tem sido elogiado por sua abordagem visual e narrativa impactante​!

“A produção é impecável – daquelas que nos fazem ter vontade de assistir o filme na tela do cinema”, ressalta a editora-assistente Marina Marques.

Continua após a publicidade

Rivais

Com direção de Luca Guadagnino, o drama romântico é estrelado por Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor. A trama segue Tashi, uma ex-tenista que agora é técnica de seu marido, Art, transformando-o de um jogador medíocre em campeão. Em busca de superar uma sequência de derrotas, ela o inscreve em um torneio de nível mais baixo, o Challenger, onde ele acaba enfrentando Patrick, um jogador em decadência e ex-namorado de Tashi.

O filme explora triângulos amorosos, tensões emocionais e dilemas pessoais, entregando um retrato intenso e intrigante das complexidades das relações humanas​.

“Não é o melhor do diretor, mas entrega o que promete. A produção é sensual e tensa ao limite. A interação impecável entre o elenco te instiga o filme todo e você sempre espera por mais. Um destaque para os looks de festas que Zendaya usou, sempre com temáticas que envolvem a trama”, relata Pedro Morani, estagiário de texto.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.