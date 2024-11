O filme ‘esquecido’ de Fernanda Torres na Netflix que você precisa assistir

Fernanda Torres está vivendo o melhor momento de sua carreira com o lançamento de ‘Ainda Estou Aqui’, dirigido por Walter Salles. Aliás, a produção nacional provavelmente deve dar às caras no Oscar 2025, abocanhando indicações em categorias como Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz. Não custa sonhar, né?

E enquanto Ainda Estou Aqui continua quebrando recordes no cinema, que tal revisitar outro longa aclamado na carreira de Fernanda?

Terra Estrangeira está disponível na Netflix

Estamos falando de Terra Estrangeira, obra também dirigida por Walter Salles e estrelada por Fernanda Torres. Sim, a mesma dupla de Ainda Estou Aqui em uma produção lançada em 1995.

A trama, ambientada nos anos noventa durante o governo Collor, gira em torno de Paco (Fernando Alves Pinto), que viaja para Portugal após o falecimento da mãe, levando uma encomenda suspeita. Em Lisboa, ele conhece Alex (Torres), brasileira namorada de Miguel (Alexandre Borges). Em pouco tempo, todos se veem envolvidos num esquema de contrabando, que torna a vida dos personagens um verdadeiro inferno.

Filme é considerado como um dos melhores do Brasil

Vale lembrar que Terra Estrangeira chegou a ser classificado como um dos 100 melhores do Brasil, de acordo com a Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine). Com uma história intensa que se mantém atual, não tem como deixar de assistir, né?

