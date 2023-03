Apresentação intimista de Liniker marca a abertura da Casa CLÃ

A cantora Liniker, dona de hits como “Zero”, “Baby 95” e “Psiu”, se apresentará nesta quarta-feira (8) na Casa Clã. A performance — destinada a convidados especiais — marca a abertura do evento, que será antecedida por um coquetel proporcionado por La Cura. “É uma honra estar nessa celebração ao lado de CLAUDIA”, afirma a artista.

Ela declara que cantar já é uma enorme alegria, contudo, nesta ocasião específica, a oportunidade se torna ainda mais especial: “Performar para celebrar esse dia e não só esse dia, mas o nosso cotidiano, nossas vitórias, trajetórias e o amor próprio, é importante e bonito demais.”

Em uma hora de set, a performer brasileira apostará em um clima intimista e acústico, potencializando e revelando toda a sensibilidade emocional de seu catálogo musical. “Eu tenho rodado o país com o show do meu primeiro disco solo, ‘Indigo Borboleta Anil’. Muitas vezes, tocamos em grandes palcos, em festivais com um público enorme e isso é uma emoção sem tamanho. Mas realizar apresentações mais íntimas, como será na Casa Clã, tem um significado especial”, afirma.

Para a cantora, ‘Indigo’ é o seu trabalho mais íntimo, e por isso, funciona muito bem em ambientes compactos. “O público presente vai poder sentir um pouco do sabor e das nuances daquelas músicas bem de pertinho. É um formato bastante raro de ser feito, então estou ansiosa para isso”, compartilha.

A importância da verdade

Liniker aponta que a verdade precisa ser o norte de quaisquer artistas, tanto em suas apresentações quanto em suas carreiras de modo geral: “Como disse, ‘IBA’ é o meu trabalho mais íntimo, eu me enxergo nele. Ali, entrego a minha verdade para o público, que acaba pegando aquelas canções e criando as suas próprias interpretações, histórias e verdades a partir delas”, explica.

Por fim, a cantora pontua que, apesar do mercado ter uma grande necessidade de colocar artistas em caixas, ela não costuma encaixar rótulos em seus trabalhos: “Quem ouvir o meu som, vai identificar uma música preta, com referências do samba, do soul e de elementos que marcaram a minha formação como performer. Mas claro, nada impede que eu flerte com outros estilos no futuro”, conclui.

A seguir, você escuta “Indigo Borboleta Anil” nas plataformas de streaming:

Continua após a publicidade

Como participar da Casa CLÃ

A Casa Clã será aberta ao público entre os dias 9 e 11 de março. Para participar, basta conferir a programação completa, e logo em seguida, selecionar os seus dias favoritos. Acesse os links de inscrição:

Sobre a Casa CLÃ

Casa Clã acontecerá de 8 a 11 de março na Casa Higienópolis, em São Paulo, e é uma iniciativa das nossas grandes vozes femininas da Editora Abril: Boa Forma, CLAUDIA, Bebê.com e Elástica, com patrocínio de MSD e Buscofem, e apoio de Kia, Intimissimi, Calzedonia, Sculptra, ANK Jewellery e LinkedIn.

Durante os quatro dias de eventos, o sentido feminino que está em todos nós será despertado através de uma série de experiências inspiradoras e debates dos temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Equilíbrio, saúde física e mental, carreira, bem-estar parental, luxo, calma, literatura e autoconhecimento são alguns dos temas que vão compor rodas de conversa, workshops e apresentações.