Larissa Luz e Djonga são escalados para apresentar nova série do Globoplay

Resistência Negra é o nome da nova produção anunciada nesta semana pela Globoplay, que contará com a apresentação do rapper Djonga, da cantora Larissa Luz e outros artistas e pensadores pretos, como Ivanir dos Santos e a atriz mirim Lua Miranda.

A série documental contará com 5 episódios sobre histórias do movimento negro brasileiro, desde as revoltas contra a escravidão até os momentos atuais, como a aprovação de cotas raciais. Histórias de destaque como Quilombo dos Palmares, comunidade que abrigou alguns dos maiores símbolos da luta abolicionista, como Zumbi, Dandara e Ganga Zumba, também fazem parte.

A direção fica por conta de Mayara Aguiar, que foi uma das responsáveis pela novela das oito Cara e Coragem, exibida entre maio de 2022 a janeiro de 2023. A plataforma não divulgou uma data certa de estreia, mas confirma que estará disponível a partir de novembro, mês que marca a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social no país.