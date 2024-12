7 filmes e séries imperdíveis que chegam ao streaming em dezembro de 2024

Dezembro chegou e com ele muitas novidades no streaming! Tem recesso e férias vindo por aí, e por isso, nada melhor do que ter inúmeras opções de filmes e séries para curtir em casa. Um dos maiores sucessos recentes, Round 6, está de volta para uma segunda temporada. Além disso, uma das produções mais aguardadas do ano finalmente chegou: “Cem Anos de Solidão“. A série é uma adaptação do sucesso da literatura de Gabriel Gárcia Márquez.

Mas não para por aí: a seguir, você confere os principais lançamentos de filmes e séries do streaming em dezembro:

Round 6 – Temporada 2 (26/12)

O sucesso mundial “Round 6” está de volta! A série, que conta a história de um grupo de pessoas endividadas que se submete a um jogo sádico em troca de dinheiro fácil, promete ser ainda mais chocante.

Onde assistir: Netflix

Cem Anos de Solidão – Parte 1 (11/12)

Na pacata cidade de Macondo, sete gerações da família Buendía vivem o amor, o esquecimento e a impossibilidade de fugir do passado e do próprio destino. “Cem Anos de Solidão” é a adaptação televisiva do livro homônimo de Gabriel García Márquez, que chegou a ganhar o Prêmio Nobel da Literatura em 1982 por conta da obra.

Onde assistir: Netflix

Órfã 2: A Origem – (20/12)

A continuação de um dos maiores sucessos do terror recente estará no streaming em dezembro. Na trama, uma mulher adulta fugitiva de um hospital psiquiátrico se integra a uma família norte americana fingindo ser uma criança, colocando a vida de todos em risco.

Onde assistir: Max

Pearl – (11/12)

Febre mundial entre os amantes de horror, “Pearl” finalmente irá entrar no catálogo do Prime Video. A protagonista, interpretada por Mia Goth, neta da atriz brasileira Maria Gladys, é uma jovem aspirante à estrela de Hollywood que está disposta a fazer de tudo para alcançar a fama. Não demora muito para que seu sonho desencadeie uma série de consequências mortais.

Onde assistir: Prime Video

Operação Natal – (12/12)

Essa é apenas uma entre as trocentas produções natalinas para assistir neste fim de ano. Após um sequestro chocante no Polo Norte, o Comandante da Força-Tarefa E.L.F. faz uma parceria com o caçador de recompensas mais infame do mundo para salvar o Natal. O filme tem grande elenco, com nomes como Dwayne Johnson, Chris Evans e Lucy Liu.

Onde assistir: Prime Video

Star Wars: Skeleton Crew – Temporada 1 (o2/12)

Agora uma opção de ficção científica! “Star wars: Skeleton Crew” conta a história de um grupo de crianças que descobre que seu planeta natal não é tão seguro quanto pensavam. Após tentar fugir, acabam ficando perdidos na galáxia.

Onde assistir: Disney+

A Nonsense Christmas With Sabrina Carpenter – (06/12)

As canções de Natal chegam com tudo no primeiro especial musical da estrela pop Sabrina Carpenter. Com duetos inusitados e esquetes divertidas, essa é mais uma opção para entrar no clima de Natal.

Onde assistir: Netflix

