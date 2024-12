5 especiais de Natal para aproveitar e entrar no clima da festa

O Natal é uma das épocas mais aguardadas do ano, já que é repleta de magia, nostalgia e momentos que aquecem o coração. Para entrar no clima, nada melhor do que mergulhar nos especiais natalinos que capturam o espírito dessa celebração – seja a partir de piadas engraçadas, receitas para lá de inusitadas ou músicas que nos fazem cantar bem alto.

Prepare a pipoca, reúna as pessoas queridas e aproveite estas produções que prometem te entreter e emocionar. Confira:

A Nonsense Christmas com Sabrina Carpenter

Este é o primeiro especial de Natal da cantora pop, que vai celebrar as festas com um espetáculo fora do comum, no qual se espera a participação de várias outras estrelas da música. A produção estará disponível no streaming a partir de 7 de dezembro de 2024.

Onde assistir: Netflix

Se Beber Não Ceie

Vencedor do Emmy Internacional 2019 de Melhor Comédia, este é o quinto Especial de Natal do Porta dos Fundos, e primeiro lançado pela Netflix. Quando lançado, foi alvo de polêmicas por reimaginar a passagem bíblica sobre a Santa Ceia, revisitando conceitos religiosos numa história de amizade, traição, muito vinho e nenhuma culpa cristã.

Continua após a publicidade

Os acontecimentos daquela noite lendária são revelados quando os apóstolos precisam superar a amnésia alcóolica e descobrir o que aconteceu com Jesus, que desapareceu na manhã seguinte.

Onde assistir: Netflix

O Natal mágico de Mariah Carey

O Polo Norte enfrenta uma crise em razão da falta de comemorações pela chegada do Natal. Mas se tem uma pessoa que pode salvar este dia especial é a grande amiga do Papai Noel, Mariah Carey.

A diva pop criou um espetáculo mágico e cheio de estrelas para deixar o mundo inteiro feliz. A lista de convidados especiais conta com artistas de renome, como Tiffany Hades, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland e Mykal-Michelle Harris. Os gêmeos de Mariah, Moroccan e Monroe, também fazem uma participação para lá de especial.

Continua após a publicidade

Onde assistir: Apple TV+

Mandou Bem – Natal e Ano Novo

Nesta série, os confeiteiros queriam preparar um ceia deliciosa, mas acabam cozinhando pratos desastrosos e quitutes duvidosos. Você pode esperar um pouco de competição gourmet, e muita bagunça na cozinha.

Onde assistir: Netflix

Carolin Kebekus: O Último Especial de Natal

Continua após a publicidade

Brigas de família, bagunça na cozinha e desigualdade – a comediante alemã Carolin Kebekus revela a verdade nua e crua sobre as festas de final de ano. Com muitas risadas, você vai refletir sobre ressacas intensas à disparidade de presentes entre homens e mulheres.

Onde assistir: Netflix

