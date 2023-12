Lançamentos de músicas desta semana (11/12 a 15/12)!

Mais uma semana chega ao fim e estamos cada vez mais próximas da chegada do Natal e, com isso, somos invadidas pelas centenas de músicas natalinas. Mas, é claro, que nem tudo no mês se resume às festividades, não é mesmo? E é por isso que nossos artistas favoritos não hesitaram em rechear a semana com lançamentos inesperados e cheios de ritmo, prometendo virar os mais novos hits do verão.

Dentre as novidades da semana, Ivete Sangalo comemora os seus 30 anos de carreira com o lançamento do seu mais novo EP que conta com faixas inéditas para agitar e contagiar as suas festas de fim de ano.

Por outro lado, nossa rainha do funk Anitta entra mais uma vez na lista de lançamentos da semana, prometendo ter os maiores hits para o Carnaval 2024 – alguém aí já está se aprontando? A cantora disponibilizou mais um single, intitulado “Joga Pra Lua”, ao lado de PEDRO SAMPAIO e DENNIS, sendo um daqueles funks raiz que a gente tanto ama, ela com toda certeza levou a gente para outro planeta. E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana. Veja só:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

Mais uma semana chega ao fim e, claro, isso só pode significar mais uma das playlists com os lançamentos da semana da Claudia – já pode favoritar! Vamos conhecer as novidades musicais? Essa semana temos a mais nova faixa promissora do verão – e do Carnaval – com a chegada de “Joga Pra Lua”, na qual Anitta faz um retorno para seus momentos de funk raiz e os mistura com suas aprendizagens do pop e, não menos importante, o reggaeton. Além disso, PRISCILLA soltou o verbo e bendito seja o dia em que se viu mulher! A cantora disponibilizou “ELEMENTO X”, novo single no qual mostra seu poder feminino e empoderamento.

Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify, é só seguir o nosso perfil ou dar play abaixo:

Reivete-se

Hora de comemorar um marco brasileiro, isso mesmo, estamos falando de Ivete Sangalo! A artista completa 30 anos de carreira, tendo dado abertura para um novo ciclo com o lançamento de Reivete-se. “Minha vida tem sido cercada de grandes oportunidades, não seria diferente nesse momento tão significativo, comemorando meus 30 anos de carreira, me trazendo essa grande parceria. Estou prontíssima para juntos alcançarmos voos sensacionais de muito sucesso”, revelou Sangalo à imprensa a respeito de seu novo contrato como a distribuidora Altafonte e esse primeiro lançamento.

O EP conta com três faixas inéditas, apresentando uma única parceira na música “Macetando”, na qual divide o momento com nossa querida Ludmilla, no qual misturam o estilo clássico de Ivete com uns toques do funk de Ludmilla. O lançamento, com toda certeza, nos leva ao mood de comemoração!

QUE CHIMBA DE VIDA

Com show marcado no Brasil, nossa bichota Karol G continua a nos surpreender e nos deixar ainda mais maravilhados com o seu talento inegável. Depois do sucesso de MAÑANA SERÁ BONITO, a cantora chega com o novo single “QUE CHIMBA DE VIDA”, que começa com um certo clima praiano misturado ao seu estilo especial de reggaeton, sendo sua resposta para todos aqueles que alguma vez duvidaram dela e mostrando que finalmente está fazendo tudo que ela sempre quis viver. Que chimba de vida!

A faixa ainda se mostra como um agradecimento extremamente especial pelo amor de seus fãs, e ainda veio acompanhada de um videoclipe repleto de cenas dos bastidores da faixa.

Girls

É do Brasil! A cantora Ludmilla anunciou na última sexta-feira (15) que está presente na trilha sonora do novo remake de A Cor Púrpura, produção que conta com grandes nomes do cinema e da música como Halle Bailey, Danielle Brooks, H.E.R, Jean Baptiste e muitos outros.

A música “Girls” é interpretada pela brasileira, que divide vocais com outras duas cantoras: V. Bozeman e Dyo. Além disso, a faixa integra a trilha sonora oficial do filme que estreia no próximo dia 04 de janeiro aqui no Brasil. Na soundtrack aparecem outros nomes de peso na música como Alicia Keys, Mary J. Blige, Jorja Smith e muitas outras.

Em uma publicação feita nos stories do seu Instagram, Lud agradeceu os fãs e comemorou o lançamento da nova faixa: “Bagulho muito alto”. É rainha da favela conquistando o mundo do cinema!

Motion Picture Soundtrack

Se você está procurando por uma música melancólica, o grupo Cigarettes After Sex promete te encantar com a balada Motion Picture Soundtrack. A faixa conta com uma tonalidade lenta e, em certo modo, até silenciosa, na qual o cantor procura por uma forma de se livrar de um antigo amor que continua atrapalhando sua vida, e prometendo que talvez se verão na próxima vida. Essa música já promete muito do que será o futuro da banda, e mal podemos esperar pelos próximos lançamentos.

Pronta para desagradar

Manu Gavassi já chega dando declarações intensas com “Pronta para desagradar”, o primeiro lançamento de seu mais novo projeto, que deverá contar com três músicas e quatro curta-metragens – dos quais, o primeiro já está disponível, intitulado “Programa de Proteção à Carreira Artística”, e mostra uma crítica às recentes estrelas musicais. A faixa segue um ritmo similar ao de seu álbum Gracinha, assim a artista faz leves críticas ao conceito de sucesso e não se mostra conformada, por isso pronta para desagradar a indústria, chamando-a até de circo midiático.

“Pronta para desagradar” já promete um projeto extremamente conceitual por parte de Gavassi, já garantimos que ela, com toda certeza, não vai desagradar!

Silence Between Songs

Quem não ama um álbum pop recheado de músicas sobre o amor? A cantora americana Madison Beer finalmente liberou o seu terceiro álbum de estúdio, o adorável Silence Between Songs. Aguardo por muitos no último ano, o álbum chega com músicas bastante sensíveis e pessoais sobre a vida amorosa de Madison, que namora o também cantor e influencer Nick Austin desde 2019.

Entre as favoritas do disco, o destaque vai para a faixa “17” que remete bastante a um ritmo tipicamente brasileiro, a bossa nova. Com toda certeza você ficará viciado nas apaixonantes canções de Madison.

ELEMENTO X

Quebrando mais uma vez as expectativas do público, a cantora Priscilla liberou nesta última semana mais uma faixa do seu mais novo álbum, que leva o mesmo nome da cantora. Dessa vez foi a hora da música “Elemento X” brilhar neste mais novo lançamento da cantora, que prometeu entregar neste projeto muitas referências de ritmos tipicamente brasileiros, como o samba misturados com um pop super clássico e sonoridades que remetem ao experimental.

Nesta faixa, Priscilla enaltece a sua autoestima e seu amor próprio, entoando (literalmente) gritos de guerra como “Sou mulher feita” e “Não sou para você a garotinha perfeita”. Isso sim é poder! O álbum Priscilla ainda não possui data prevista para sua estreia, mas com toda certeza estamos ansiosos para conferir tudo o que a cantora vem planejando.

Essa Fada

Ano novo para Lexa! A funkeira não esperou o ano acabar para dar play em sua nova etapa musical e decidiu lançar o EP Essa fada de surpresa para os fãs. Composto por 6 faixas, o projeto ainda conta com as participações do rapper Luccas Carlos na faixa “Din Din” e da cantora e apresentadora do reality show Drag Race Brasil, Grag Queen, na icônica “Tapa”.

Além disso, o projeto envolve visuais belíssimos para a capa e uma mudança radical no visual de Lexa, que decidiu abandonar os característicos fios loiros e aderiu de vez aos fios escuros. Diva pop faz assim, nova era, novo visual!

Portas (Ao Vivo)

Após emocionar milhares de pessoas ao redor do mundo, Marisa Monte encerra sua turnê “Portas” em grande estilo. A cantora disponibilizou aos fãs nesta última semana os registros ao vivo desse aclamado álbum, que garantiu a Marisa o Grammy Latino de Melhor Canção Brasileira pela faixa “Vento Sardo”, em 2022.

Emocionante e sensível, Portas (Ao vivo) explica o porquê do fenômeno Marisa Monte movimentar tantos fãs ao redor do mundo. Entre os sucessos, as faixas “Vilarejo” e “Ainda Bem” compõem o recém projeto, além de outras canções do disco mais recente como “Vento Sardo” e “Feliz, Alegre e Forte”. Um encerramento digno de uma diva do MPB!

Not My Fault

Não é quarta-feira, mas estamos vestindo rosa! Esta semana ganhamos o primeiro gostinho do musical de Garotas Malvadas com o lançamento de “Not My Fault”, de Megan Thee Stallion e Renneé Rapp, que será a mais nova versão de Regina George. A música começa fazendo homenagem ao filme original, colocando um pequeno trecho da personagem de Regina falando “It ‘s not my fault that you are like in love with me or something” (em tradução livre, “Não é culpa minha que você esteja apaixonada por mim ou alguma coisa”) e, em seguida, partindo para a faixa de Rapp. Já queremos assistir!

REVERSA [in]ato

Depois do grandioso sucesso de REVERSA, Carol Biazin se desgarra das emoções e mostra sua essência como lançamento de REVERSA [in]ato, a versão deluxe de seu último álbum. A novidade conta com cinco faixas inéditas, dentre as quais ele surpreende com uma parceria com Marina Sena e Vulgo FK em “real valor”, que realiza uma fusão dos gêneros musicais já explorados pela cantora. O projeto também conta com uma colaboração com Baco Exu Do Blues, na canção “ligações de alma”.

O lançamento se mostra como um encontro de atos e não apenas uma extensão de REVERSA, e já estamos sedentos por maiores novidades.

Joga Pra Lua – Anitta, Dennis DJ e Pedro Sampaio

O céu é o limite para Anitta, Dennis DJ e Pedro Sampaio! O trio mais hitmaker do Brasil se junta para agitar as playlists de fim de ano dos brasileiros com a faixa “Joga pra Lua”. Após deixar os fãs malucos com a sua apresentação no TikTok Awards USA, Anitta não poupou coreografia para o seu último lançamento de 2023, que conta com uma letra toda em português e com as participações dos melhores DJs do funk brasileiro, Pedro Sampaio e Dennis DJ, para quebrar tudo com o clássico batidão carioca que tanto amamos.

Vale lembrar que no próximo ano, a nossa Girl From Rio tem uma bateria de shows agendados para o início de 2024 em diversas capitais brasileiras com o tradicional “Ensaio da Anitta”, que promete agitar e aquecer os fãs por todo o Brasil para o Carnaval. Pode vir 2024 e Anitta!

Grown Woman

Surpresa! Em comemoração pelos 10 anos do lançamento do seu quinto álbum de estúdio, o BEYONCÉ, nossa maravilhosa Queen B finalmente disponibilizou uma de suas melhores composições em todas as plataformas de streaming musical, a faixa “Grown Woman”, que antes estava disponível apenas no site de reprodução de vídeos, Youtube.

Perfeita para elevar a autoestima em dia ruim ou para animar a sua playlist de academia, a faixa conta com uma letra mega empoderadora e promete te contar como ser uma verdadeira mulher adulta e feliz, assim como Beyoncé.

Lançado em 13 de dezembro de 2013, o álbum BEYONCÉ marcou o ano de seu lançamento com as faixas “Partition” e “Drunk in Love”, vencendo um Grammy de Melhor Álbum de Surround Sound e na categoria de Melhor Álbum de Soul/R&B do American Music Awards. Um álbum de sucesso faz assim!

Som da Minha Casa

Som na caixa porque Malía acaba de chegar! Lançando o seu segundo álbum de estúdio, o Som da Minha Casa, a cantora carioca de apenas 24 anos elevou o nível de produção ao misturar ritmos tipicamente brasileiros em um projeto completo e com visuais de tirar o fôlego.

Passeando por ritmos como o samba raiz, o funk e também o rap, a cantora exalta o melhor da sua trajetória com referências cotidianas, homenagens às suas origens e claro, muitos vocais impecáveis.

Entre as faixas deste novo projeto, os destaques vão para músicas como “Vou Atrás” e “Telefone Mudo”, participação inédita com a cantora e compositora Budah. Som da Minha Casa ainda conta com outros dois feats: a faixa “Vizinho” com MC Lizzie e a empoderada “Desse Jeito”, com participação da rapper Iza Sabino. Esse álbum com toda certeza merece o seu play!

Dance Again

Com show marcado, as integrantes do grupo feminino de k-pop TWICE vem surpreendendo mais uma vez, desta vez com o lançamento de “Dance Again”, a faixa perfeita para um dia de festa de verão. É inegável que nós dançamos com todos os lançamentos do grupo, mas esse traz um pouco da essência dos anos 2000, misturado com a magia inigualável do pop coreano!

E os lançamentos podem ter acabado, mas você pode conferir a lista inteira na nossa playlist!

