Conheça Grag Queen, a apresentadora de Drag Race Brasil

Após diversas especulações sobre a produção, nesta quarta-feira (13) a Paramout+ confirmou a estreia da versão brasileira do reality show RuPaul ‘s Drag Race, com a apresentação de Grag Queen, vencedora da competição internacional Queen of the Universe.

Conheça um pouco mais sobre a vida e carreira desta estrela em ascensão. Shantay you Stay!

TALENTO, CARISMA, OUSADIA! 🤩 💃

Preparados? Porque eu nasci PRONTO para esse momento!#DragRaceBrasil, com a nossa host @gragqueen, MUUUITO EM BREVE no meu app. pic.twitter.com/8QaZ4cZMbq — Paramount+ Brasil (@paramountplusbr) July 12, 2023

Quem é Grag Queen

Grag Queen é natural de Canela, no Rio Grande do Sul, e iniciou sua carreira participando de apresentações natalinas na cidade turística de Gramado, ainda em 2008. Participou de gravações como Xuxa e o especial de Natal entre outras produções musicais e temáticas.

Em 2014, a cantora se mudou para Nova York para estudar artes em renomadas e influentes escolas, responsáveis por criar grandes estrelas da Broadway e produções musicais.

Nos anos seguintes, Grag conhece a WesDrag durante um jogo, e elas formam o duo musical Armário de Saia, que fez sucesso com covers publicados no Youtube de diversas divas do pop. Abaixo, você pode conferir um medley produzido pela dupla:

Continua após a publicidade

Em 2021, logo após o fim de sua parceria com Wes, Grag foi chamada para a primeira temporada do reality show Queen of The Universe, que avalia os concorrentes por looks, performances, maquiagem, atuação e outras competências. Grag Queen acabou saindo vencedora, levando o prêmio de U$250 mil (equivalente a cerca de R$1,4 milhão).

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GRAG QUEEN (@gragqueen)

De volta ao Brasil, ela lançou hits como Party Everyday, Fofoca feat com Vic Brown e Fim de Tarde.

Nova apresentadora de Drag Race Brasil

Seu talento justifica sua escalação como apresentadora de um dos realities mais aguardados dos últimos anos. Em uma nota à imprensa, a cantora afirmou que a versão original comandada por RuPaul sempre esteve presente no seu repertório e se disse emocionada por comandar o reality show.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Paramount+ Brasil (@paramountplusbr)

A produção ainda não possui data de estreia, mas já estamos animados! E você, quem gostaria de ver no elenco da competição?