Lançamentos de músicas desta semana (01/01 a 05/01)!

Todos já ouvimos o clássico “Ano Novo, Novo Eu”, mas por aqui gostamos de dizer: Ano Novo, Novas Músicas! 2024 já começou com faixas de peso, que prometem ser hits do Carnaval, como o lançamento de Anitta, um remix de “Mil Veces” com ninguém menos que Melody (faz tempo que esperávamos por essa, né?).

E não para por aí. Temos também o encerramento do projeto audiovisual de Manu Gavassi, além de novas parcerias e muito samba no lançamento do volume dois do álbum de Marvvila. E como as novidades não acabam por aí, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana. Veja só:

Lançamentos de música da semana

A primeira semana do ano chega ao fim e mal parece que já estamos voltando para o trabalho e nossa rotina (quem já está esperando o feriado de Carnaval?), mas nossos cantores favoritos garantiram que o primeiro final de semana fosse recheado de hits!

Você confere tudo isso e mais no nosso Spotify

Mil Veces (Remix)

E começamos 2024 com feat em que jamais imaginávamos acontecer. Anitta finalmente liberou o tão aguardado remix da sua faixa “Mil Veces” em parceria com a cantora teen Melody.

A faixa, lançada nesta última sexta-feira (05), conta com inspirações e referências aos trabalhos que a cantora de apenas 15 anos vem realizando nos últimos meses ao lado de outros grandes nomes da música brasileira, como Ana Castela e Vivi.

Trazendo aquele caloroso ritmo do brega funk e do forró, Melody e Anitta sabem como entreter os fãs quando o assunto é lançar hits para ninguém colocar defeitos.

Em uma publicação feita em seu Instagram, a vencedora do VMA 2023 reviveu um icônico meme de Melody para realizar a divulgação da faixa que, até o momento, não possui clipe. Já Melody agradeceu pela oportunidade de trabalhar ao lado de uma de suas cantoras favoritas.

Confira o momento inédito (e muito fofo) de Melody e Anitta juntinhas no estúdio gravando a canção:

Já estamos ansiosas por mais parcerias entre essas duas!

31

O aniversário é dela, mas o presente é nosso! Para comemorar, Manu Gavassi disponibilizou a última faixa do seu mais novo projeto audiovisual. “31” chega com críticas aos padrões estabelecidos para os corpos das mulheres.

Nada como o tempo!

Só VVamo Vol. 2

Não deixe o samba morrer! Marvvila não deixou os fãs de pagode e samba desamparados neste comecinho de verão, liberando a segunda parte do seu projeto audiovisual Só VVamo, inicialmente lançado em outubro do ano passado, mas que somente agora recebe o seu devido encerramento.

Com uma voz potente e muito carisma, a cantora retorna em grande estilo – e muito bem acompanhada – ao lado do cantor baiano Léo Santana para agitar a todos durante este verão com a faixa Flashback.

O cantor Buchecha também participa do projeto, revivendo grandes sucessos como “Quero Te Encontrar” e “Ritmo Perfeito”. 10/10!

One Eyed Bastard

Green Day na área! Dando sequência na divulgação do novo disco Savoirs, a banda americana de punk rock divulga a quarta faixa de um projeto que promete novas sonoridades para o trio comandado por Billie Joe.

“One Eyed Bastard” é bastante agitada, mas com a cara típica dos anos 2000. Saviors tem previsão de chegar aos streamings no seu formato integral ainda este mês e, até lá, estaremos acompanhando cada lançamento.

Broken By Desire To Be Heavenly Sent (Extended Edition)

Lewis Capaldi chega mais uma vez com suas baladas emocionantes, desta vez com o álbum Broken By Desire To Be Heavenly Sent (Extended Edition), uma versão estendida de seu álbum de 2023.

Dentre as faixas inéditas está “Strangers”, que é a música perfeita para quem começou o ano com o coração quebrado e está se afastando do velho amor.

E os lançamentos podem ter acabado