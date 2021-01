Estônia é o 1º e único país com 2 mulheres nos mais altos cargos

Kaja Kallas, de 43 anos, se tornou a primeira-ministra da Estônia após aprovação parlamentar nesta segunda-feira (25). A líder do partido Reformista tomou posse de seu cargo um dia após o aval do Parlamento e, com este feito, se tornou a primeira mulher a ser nomeada chefe de Governo no país, que agora conta com duas mulheres nos mais altos cargos, Kallas como primeira-ministra e Kersti Kaljulaid como presidente.

A nova chefe de governo é conhecida por ser pró-europeia convicta e filha do ex-primeiro-ministro-Siim Kallas.

Kaja Kallas assumiu o cargo para substituir Juri Ratas, que renunciou ao cargo no dia 13 de janeiro, depois que seu partido Centro passou a ser investigado por corrupção.

O foco inicial de Kallas, de acordo com o informado a agência de notícias BNS, é “lidar com a crise de saúde”.

“O povo da Estônia e eu esperamos que a haja um governo ativo e competente focado em administrar a pandemia e a crise econômica”, disse em comunicado a presidente Kersti Kaljulaid.