A HBO GO acaba de implantar um novo recurso em seu streaming – e ele é o mesmo que usamos e adoramos na Netflix. Os assinantes poderão fazer downloads de filmes e séries na plataforma e assisti-los offline.

Assim como a Netflix, apenas alguns dos conteúdos dispostos na interface da HBO GO vão estar habilitados para você baixar. Isso inclui desde séries como ‘Game of Thrones‘, ‘Big Little Lies‘ e ‘Chernobyl‘ até filmes como ‘Jumanji‘ e ‘Megatubarão‘.

A função está disponível para os aparelhos móveis e conta com 300 títulos para download até o momento. Quer baixar e maratonar tudo de uma vez? Entre no aplicativo da plataforma quando estiver com acesso à internet, selecione a série ou filme e clique em “Download”. Quando o carregamento terminar, você estará pronta para curtir suas produções favoritas offline.

Vale lembrar que todas as coisas que você baixar ficarão disponíveis por um tempo determinado. Se você já tiver começado a assistir, o conteúdo se manterá pelas próximas 48 horas. Caso não tenha iniciado, você pode acessá-lo durante 30 dias.

Quem não tem HBO GO e quiser assinar, tem duas opções: a primeira é a assinatura mensal de R$ 34,90, já a segunda é o plano anual que custa R$ 339,90. O streaming ainda oferece sete dias grátis para você conhecer a dinâmica da plataforma.