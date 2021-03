Google homenageia Dona Militana, a maior romanceira do Brasil

O Google Doodle de hoje, ilustrado pela artista Bel Andrade Lima, celebra os 96 anos de Dona Militana, uma mulher nordestina, cantora, contadora de histórias, que contribuiu para o registro de muitos contos medievais ibéricos e brasileiros dos quais temos conhecimento hoje, para que eles não se perdessem com o tempo.

Nascida nesta mesma data em 1925, Militana Salustino do Nascimento, carinhosamente chamada de Dona Militana, veio ao mundo no distrito de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte.

Quando criança, Militana trabalhava no campo, plantando safras e tecendo cestos com seu pai, que cantava enquanto trabalhava. A maioria das histórias cantadas relatavam a história passada de reis, rainhas, guerreiros e amantes medievais, que nunca foram esquecidas por Militana.

O talento tradicional de Dona Militana foi descoberto pelo folclorista Deífilo Gurgel na década de 1990. Foi então que ela compartilhou com o mundo sua prodigiosa crônica de canções e histórias, algumas com mais de 700 anos.

Em 2000, Militana gravou Cantares, uma coleção tripla que fez com que ela fosse reconhecida em todo o Brasil como a guardiã de uma história brasileira quase perdida no tempo. A coletânea conta com 54 canções, algumas criadas pela própria Militana, com alcance de romance e com letras e melodias que refletiam com precisão a época em que se originaram.

Como reconhecimento ao seu impacto na cultura brasileira, Dona Militana recebeu a Ordem do Mérito Cultural em 2005, entregue pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Dona Militana faleceu em 2010, mas deixou todo um legado para as próximas gerações.