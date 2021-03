5 livros para ler em mais uma temporada de confinamento

Com a retomada do isolamento, uma maneira de manter a sanidade mental é ter a companhia de um livro. Montamos uma lista com cinco livros escritos por mulheres para você lê e sair dessa quarentena com mais informações para compartilhar e até sugerir como dica depois a amigos e familiares. Confira:

Solidão, solteirice e solitude

A obra trata das primeiras experiências de uma mulher que saiu da casa dos pais para ir morar sozinha, depois dos 30 anos de idade. Em cada crônica, Hulda Rode conta narrativas sobre a solidão, solteirice e a solitude. Três “s” da vida de uma mulher solteira, com a vida espiritual, acadêmica e profissional estruturada, e que compartilha em cada página, aventuras, dilemas, emoções, intimidade e descobertas de um novo ciclo que foi planejado e apesar dos ajustes de rotas não permitiu parar em nenhuma estação.

Onde comprar: Amazon, R$9,99

Gerenciando seu tempo: uma abordagem prática

O livro é um guia prático para ajudar os leitores a alcançarem seus objetivos com mais satisfação e melhores resultados, utilizando o tempo como ferramenta de trabalho. Mesmo sendo um bem disponível a todos, o tempo é escasso. O objetivo da obra é auxiliar o leitor a mapear como ele investe – ou não – em seu tempo. A autora ensina a formular metas para ter um panorama da melhor forma de como gerir e acompanhar esse processo e, assim, transformá-lo em bons resultados. Tanto para a vida pessoal quanto profissional.

Segundo Vanessa Tacchi, a maneira como investimos ou desperdiçamos o tempo implica diretamente na produtividade da nossa rotina e na qualidade de vida.

Onde comprar: Amazon, R$ 27,89.

Talvez você deva conversar com alguém: uma terapeuta, o terapeuta dela e a vida de todos nós

De modo geral, buscamos a ajuda de um terapeuta para melhor compreender as angústias, os medos, a culpa ou quaisquer outros sentimentos que nos causam desconforto e sofrimento. Mas quantos de nós já paramos para perguntar: o terapeuta está imune à gama de questões que ele auxilia seus pacientes a dirimir e superar, dia após dia? A autora e terapeuta Lori Gottlieb mostra que a resposta a essa pergunta traz revelações surpreendentes.

Onde comprar: Amazon, R$35,90

A voz da sereia volta neste livro

A sereia é conhecida por seu canto misterioso capaz de atrair marinheiros curiosos para a sua morte. No entanto, por trás desses mitos equivocados estão contos de escapismo e cura que Lovelace tece ao longo desta poderosa coletânea de poemas. Eles tentaram silenciá-la de uma vez por todas, mas a voz da sereia volta neste livro.

A voz da sereia volta neste livro é o terceiro e último volume da série as mulheres têm uma espécie de magia, da autora best-seller Amanda Lovelace. O livro tem prefácio da escritora neozelandesa Lang Leav e 13 poemas de autoras que representam as principais vozes contemporâneas da poesia, como Nikita Gill e KY Robinson.

Onde comprar: Amazon, R$23,90.

Sempre faço tudo errado quando estou feliz

Ansiedade, paranoias, medos, frustrações, amor, sonhos, desilusões, expectativas. Aquela vontade louca de desistir de tudo, recomeçar, desistir de novo. Sentir-se inteiro, vazio, transbordar, se perder. Pode parecer, mas autora mostra ao leitor que ele não está sozinho. Em Sempre faço tudo errado quando estou feliz, Raquel Segal, criadora do Aquele Eita, fala de emoções reais, destas que a gente só conta para o travesseiro. É impossível não se impactar com seu traço revelador e, ao mesmo tempo, transformador.

Onde comprar: Amazon, R$19,38.