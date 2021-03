Globo suspende gravações da dramaturgia com o agravamento da pandemia

As gravações das séries e novelas da Rede Globo foram suspensas mais uma vez em consequência do agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil. A emissora, em comunicado divulgado nesta terça-feira (23), informou que as filmagens ficarão interrompidas por duas semanas.

“Em decorrência do agravamento da crise pandêmica e das medidas restritivas estabelecidas pelas autoridades locais, a Globo se antecipou e definiu que, a partir de hoje, dia 23 de março, as gravações das obras de dramaturgia serão interrompidas”, declarou em nota.

“Séries e novelas só deverão voltar a gravar no dia 4 de abril, ao final do prazo decretado pelas Prefeituras do Rio de Janeiro e São Paulo. As novas medidas não impactam na programação da TV Globo”, finalizou o comunicado.

A medida de suspensão tomada pela emissora também irá afetar as próximas produções da Globo, dentre elas “Um Lugar ao Sol”, produção inédita das 21h, “Quanto Mais Vida Melhor”, que irá ao ar às 19h, e “Nos Tempos do Imperador”, novela de época das 18h.

Até o momento, as únicas gravações do canal que não sofrerão suspensão são as do “Big Brother Brasil 2021”, “Se Joga”, “É de Casa” e “Encontro”.

Como afirmado na nota, a programação não sofrerá impacto, pois a emissora conta com capítulos gravados com antecedência de tramas como “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder”, que se adaptaram a realidade perante ao vírus.

“Amor de Mãe” conta, por exemplo, com uma mensagem de alerta sobre os cuidados com a Covid-19 ao final de cada capítulo, enquanto “Salve-se Quem Puder”, que já possui os 53 episódios finais gravados, seguiu à risca uma série de protocolos de segurança e restrições para minimizar os riscos de transmissão da Covid no set.