6 filmes sensuais para apimentar a relação no Prime Video

A sétima arte definitivamente tem o poder de despertar as mais variadas sensações — e, a dois, isso pode ser extremamente prazeroso. Pensando nisso, separamos algumas produções picantes no catálogo do Amazon Prime Video: entre elas, o suspense erótico “The Voyeurs”, com Sydney Sweeney de “Euphoria”, e o inusitado “The Handmaid”, produção sul-coreana de 2011.

Dá uma conferida nessa seleção quente (e não se esqueça de realizar a assinatura do streaming para ter acesso a esses e outros longas de tirar o fôlego):

O Amor é Imperfeito

Em “O Amor é Imperfeito”, Elena é uma bela mulher de 35 anos que alimenta uma obsessão patológica pela perfeição. Tudo muda quando ela conhece Adriana, uma jovem de 18 anos pela qual se apaixona intensamente. Simultaneamente, Elena passa a se envolver com Hector, um homem mais velho, que lhe dá a possibilidade de ter uma vida mais estável (algo que satisfaz seus ideais perfeccionistas).

Infidelidade

Com Richard Gere, Diane Lane e Olivier Martinez, “Infidelidade” acompanha Connie, casada há mais de uma década com Edward. Mesmo com uma rotina feliz, a esposa acaba se interessando por Paul Martel, um francês sedutor que conhece despretensiosamente. Ambos passam a viver um affair picante e, com isso, Edward encomenda o assassinato do rapaz.

After

A famosa saga “After”, conhecida por suas cenas sensuais e elenco atraente, gira em torno de Tessa Young, que acaba de entrar na faculdade. Inicialmente recatada, ela perde todas as amarras ao conhecer Hardin, um jovem problemático que renega o amor. Aos poucos, ambos se entregam a uma paixão ardente e, de certa forma, destrutiva.

The Voyeurs

Os fãs dos thrillers eróticos dos anos noventa, como “Segundas Intenções”, têm motivos de sobra para curtir “The Voyeurs”, produção original do Prime Video estrelada por Sydney Sweeney (“Euphoria”) e Justice Smith. Na trama, Pippa e Thomas se mudam para o apartamento dos sonhos. Lá, acabam reparando que, no apartamento do outro lado da rua, vive um casal extremamente atraente. Obcecados em acompanhar a rotina sexual dos estranhos, acabam se envolvendo em uma narrativa fatal.

Desejos Ocultos

“Desejos Ocultos” retrata o sexo de maneira picante, claro, porém perturbadora. No longa, um casal adquire um robô realista para ajudá-los nas tarefas domésticas. Porém, não demora para que a máquina passe a desenvolver sentimentos por seus donos (incluindo alguns bastante íntimos).

The Housemaid

O sul-coreano “The Housemaid” traz a clássica história da empregada doméstica que acaba se envolvendo com o patrão — mas não do jeito romântico que estamos acostumados a ver em Hollywood. O que começa como um caso de infidelidade intenso logo se transforma em uma história tensa, regada a violência e surpresas chocantes.