3 sagas de livros eróticos que fogem do padrão

Há alguns anos, a franquia 50 Tons de Cinza se tornou uma verdadeira febre, tanto no cinema, quanto na literatura. Seguindo este padrão, recentemente tivemos as adaptações de 365 Dias, trilogia da Netflix, que foi outro hit. E não há como negar: os livros eróticos despertam mesmo a curiosidade e são grandes aliados da libido.

Explorando mais afundo esse universo, há autoras que buscam outras abordagens – fugindo da fórmula “mocinha tímida que cai nos encantos do chefe milionário”. Temos aqui livros de época com uma boa dose de erótica e histórias de vampiros. Confira abaixo 3 sagas literárias eróticas que fogem do padrão:

Trilogia dos Príncipes

Elizabeth Hoyt é o pseudônimo de Nancy M. Finney, uma conhecida autora de romances de época com uma pegada de movimentos de libertação feminina. Os livros dela, aliás, sempre estão nas listas de mais lidos do The New York Times. E A Trilogia dos Príncipes é uma mistura do romantismo histórico com erotismo, um belo novelão de fazer suar. Essa saga é composta por O Príncipe Corvo, O Príncipe Leopardo e O Príncipe Serpente, misturando fábulas com a trama dos protagonistas. Cada livro narra a história de um casal.

A Lenda dos Quatro Soldados

Essa é outra saga de Elizabeth Hoyt, a proposta também é um drama histórico – com muito amor e sexo. Diferente da anterior, essa acompanha quatro homens que faziam parte de uma unidade militar, que foi massacrada. A série acompanha a investigação em busca do culpado do massacre, um traidor de dentro do próprio regimento do exército.

São quatro livros: O Gosto da Tentação, com a história de Samuel Hartley e Lady Emeline Gordon, O Sabor do Pecado, sendo os protagonistas Jasper Renshaw e Melisande Fleming, As Garras do Desejo, com o romance de Alistair Munroe e Helen Fitzwillia, e Coração Selvagem, que segue Reynaud St. Aubyn e Beatrice Corning.

Irmandade da Adaga Negra

Essa saga diverge das anteriores por ser um romance sobrenatural, escrito pela autora J. R. Ward. O nome pode ser meio piegas, mas a narrativa vai agradar quem gosta de história vampiros. E temos aqui mais uma franquia diretamente da seção de best-sellers do The New York Times.

A parte boa (ou não) é que Ward se inspirou tanto que escreveu 20 livros, além de estar trabalhando em mais um, que sai ainda neste ano. Para te introduzir neste universo, vamos citar os 11 primeiros: Amante Sombrio, Amante Eterno, Amante Desperto, Amante Revelado, Amante Liberto, Amante Consagrado, Amante Vingado, Amante Meu, Amante Libertada, Amante Renascido e Amante Finalmente (ufa!). Importante frisar que, nesta franquia, o sexo rola pesado e intensamente.

Qual saga despertou sua curiosidade?

