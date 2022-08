Filmes para comemorar o Dia dos Pais

O Dia dos Pais, celebrado no Brasil neste 14 de agosto, é momento em que as famílias se reúnem para um bom almoço de domingo, seja em casa ou depois de enfrentar as mesas disputadas nos restaurantes. Para quem prefere uma programação mais tranquila, que tal maratonar alguns filmes que homenageiam grandes pais da ficção? A CLAUDIA indica uma seleção de obras que vai da comédia ao drama, passando pela animação.

King Richard: Criando Campeãs

Lançado em 2021 e protagonizado por Will Smith, King Richard: Criando Campeãs conta a história de Richard Williams, um pai fascinado por tênis que deseja transformar suas filhas Vênus e Serena nas maiores atletas do esporte. O filme mostra toda a dedicação de Richard para fazer com que as duas tenistas alcancem o sucesso em meio a diversos problemas familiares. O filme, que está disponível no HBO Max, rendeu a Will o Oscar de Melhor Ator em 2022.

O Pai da Rita

Inspirado numa música de Chico Buarque, A Rita, o filme dirigido por Joel Zito de Araújo e estrelado por Ailton Graça, Wilson Rabelo, Paulo Betti, Léa Garcia e Elisa Lucinda é uma comédia dramática que narra a história de Roque e Pudim, músicos, boêmios e compositores da tradicional escola de samba Vai-Vai, tendo como cenário o paulistano bairro do Bexiga. Entre lembranças e conflitos, os grandes amigos entram em uma guerra gerada por uma dúvida sobre o passado: Quem é o pai da Rita? Roque, Pudim ou, quem sabe, Chico Buarque? O Pai da Rita está disponível no GloboPlay.

Capitão Fantástico

Um pai decide criar seus filhos em meio a uma floresta, com um estilo de vida rigoroso e o mais natureba possível, no noroeste da América do Norte. Eles só comem comida orgânica, só leem livros de papel, usam roupas baratas de brechó (que incluem máscaras, chapéus e muitas peças coloridas e descombinadas). Assim é a família retratada em Capitão Fantástico, filme protagonizado por Viggo Mortenesen, que mostra a paternidade solo com uma prole numerosa de modo sensível. Esse é um filme simples, sereno, quase sem reviravoltas e conflitos, mas com muitas lições de amor, coragem e respeito.

O Pai da Noiva

Continua após a publicidade

George Banks (interpretado por Steve Martin) tem a vida perfeita: uma empresa de calçados esportivos de sucesso, uma linda casa na Califórnia e uma família amorosa. O choque e o pavor surgem nesse cenário idílico quando sua filha Annie volta para casa de um intercâmbio com uma grande novidade. Ela está noiva. Agora, cabe ao paizão aprender, a duras penas, mas com muito humor, a respeitar a autonomia da mulher que ele sempre enxergará e protegerá como sua filhinha.

À Procura da Felicidade

Mais uma longa estrelado por Will Smith, À Procura da Felicidade conta a história de Chris Gardner, um homem que vivia problemas financeiros e viu sua mulher abandoná-lo com seu filho Christopher, de cinco anos. A partir daí, o filme explora a luta de Gardner para garantir uma vida melhor para o pequeno. Esse é considerado um dos melhores filmes da carreira de Smith e rendeu ao ator uma indicação ao Oscar, e está disponível na Netflix.

Procurando Nemo

Considerado um dos grandes clássicos da Pixar, Procurando Nemo foi lançado em 2003 e conta a história de Marlin, um peixe-palhaço que cruza o oceano para resgatar seu filho Nemo, que foi levado por mergulhadores. Além de ser considerado uma das melhores animações de todos os tempos, o filme emociona ao mostrar todo o esforço do Marlin para reencontrar seu filho. A animação está disponível no Disney+.

Meu Malvado Favorito

Numa história de paternidade pouco convencional, mas muito divertida e emocionante, Meu Malvado Favorito conta a trajetória de Gru, um supervilão que, involuntariamente, torna-se o pai de três garotas – Margo, Edith e Agnes – para cumprir seu plano, mas acaba desenvolvendo um grande amor pelas pequenas. O filme é o primeiro de uma trilogia que trata da paternidade como tema central e está disponível na Netflix.