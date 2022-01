Filme “Eduardo e Mônica” chega aos cinemas brasileiros

Depois de especulações, pandemia e meses de espera, Eduardo e Mônica finalmente chega aos cinemas brasileiros. Dirigido por René Sampaio e produzido por Bianca de Felippes – a dupla fez também Faroeste Caboclo (2013) –, o filme traz Alice Braga e Gabriel Leone como os protagonistas da história de amor mais famosa do Brasil.

Ambientada na Brasília de 1986, a comédia romântica traz todo aquele dilema da famosa canção de Renato Russo: diferença de idade e de personalidade, encontros e desencontros da vida, e aquela leveza que só a paixão pode proporcionar.

“O filme fala, entre outras coisas, sobre como é possível amar e respeitar quem pensa muito diferente de você. Em alguma medida, todos nós já fomos em alguma medida o Eduardo ou a Mônica em alguma relação”, conta o diretor René Sampaio. “Era importante sermos fiéis ao espírito do Renato. E, das músicas compostas por ele, esta é a mais solar. A ideia, então, foi manter essa energia”, complementa Bianca De Felippes.

Foram oito semanas de gravação, três locações para rodar o filme (Brasília, Rio de Janeiro e Chapada dos Veadeiros) e uma equipe principal de 200 pessoas. Já circulado em festivais internacionais e dono do prêmio de Melhor Filme no Edmonton International Film Festival, do Canadá, Eduardo e Mônica ainda tem homenagens aos eventos emblemáticos da época do lançamento do disco do Legião Urbana “Dois”. A seguir, veja um trecho do filme com exclusividade: