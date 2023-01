Como se organizar financeiramente para viajar mais em 2023

Viajar mais pode estar entre suas metas para 2023, mas colocá-la em prática muitas vezes parece quase impossível, não é? Calma, que não precisa ser assim! Dina Prates (@dinapratesfinancas), especialista em educação financeira, explica os passos essenciais para se organizar e conhecer novos lugares neste ano.

O primeiro passo é olhar para sua vida financeira, dessa forma você entenderá mais profundamente o que é plausível ou não de realizar. “Antes de dizer como faz o planejamento de viagem, eu sempre aconselho pensar no seu planejamento financeiro como um todo, entendendo de que forma essa viagem vai impactar a sua vida financeira”, explica Dina.

Analisando os custos de viajar

O planejamento só começa depois de compreender seus gastos e despesas na viagem. Dina sugere estabelecer um plano A e B, ou seja, decidir dois destinos. Assim, é possível olhar para diversas possibilidades de gastos e organização. “O segundo passo é dividir esse planejamento de viagens em três eixos: o pré-viagem, que são os fatores que essa pessoa precisa pensar antes da viagem acontecer, o durante e o pós, ou seja, as contas que chegam depois”, explica.

Com o destino definido, algumas coisas precisam ser decididas com antecedência, como o meio de transporte. Você precisa pesquisar e avaliar qual é a melhor forma de chegar ao seu destino: ônibus, avião ou carro. A especialista sugere pesquisar em sites e plataformas de comparação de preços, tanto para passagens, quanto para hospedagem. É importante lembrar que, muitas vezes, a hospedagem vai além do custo da moradia em si.

Mas não para por aí: para decidir entre os destinos A e B, é importante ter claros os custos de transporte no local, o custo médio de alimentação e passeios que você deseja fazer (e quanto gastará para chegar até eles, mesmo que sejam gratuitos). “É importante fazer uma estimativa e colocar na ponta do lápis até o lanchinho que vai fazer na rua”, aponta. Alguns sites, como o Quanto Custa Viajar, te ajudam com isso, entregando estimativas bastante realistas de acordo com o seu perfil de viajante.

Viagem mais curta = viagem mais econômica?

Muita gente pensa que em viagens curtas os gastos são menores, mas não é necessariamente verdade. “Muitas vezes o processo inverso acontece, porque a pessoa quer viver intensamente todos os dias da viagem e acaba voltando para casa com o dobro de dívidas. Então, se a viagem tem poucos dias, eu também preciso ter uma atenção redobrada, principalmente em eventos e datas comemorativas”, aponta a especialista.

Hora de poupar!

“Com o planejamento estruturado, vou ter um custo médio e eu posso começar a diluir esse custo ao longo dos próximos meses, dentro do meu planejamento financeiro. Quando eu já olhei para as minhas finanças, coloquei tudo no papel, consigo fazer um exercício de começar a guardar dinheiro por metas. E é o que eu geralmente sempre indico para as pessoas”, explica Dina, visto que inicialmente o custo total da viagem pode assustar.

O uso do cartão de crédito, aliás, pode ser desmistificado: ele não precisa ser o vilão das suas finanças. “A gente precisa entender que eu posso utilizar o meu cartão de crédito, mas de forma consciente e organizada, planejando isso antecipadamente e tentando entender como essas parcelas vão se encaixar e qual o impacto que isso vai ter na minha vida financeira.”

2023 é um ano com muitos feriados e vários deles prolongados, então, a possibilidade de viajar nestes momentos confraternizando com a família é muito maior. Assim, a organização financeira se torna ainda mais essencial.