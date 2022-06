Estreias de junho nos streamings: veja dicas incríveis de filmes e séries

Além da quarta temporada de Stranger Things — que se tornou um verdadeiro fenômeno nos últimos dias —, outras produções prometem fazer bastante barulho em junho. Uma delas é Ms. Marvel, seriado eletrizante do Disney+ que gira em torno de Kamala Khan, uma adolescente paquistanesa que tem sua rotina virada do avesso após adquirir superpoderes.

A sexta temporada de Peaky Blinders também chegou com tudo: nos episódios finais da obra, Tommy precisa lidar com o trauma gerado pelo falecimento de sua esposa, Grace. Além disso, a chegada da segunda guerra apenas intensifica os conflitos já vivenciados pelos personagens.

E se você adora romances LGBTQIA+, não deixe de conferir a terceira temporada de Love, Victor — disponível no Star+ — e a estreia de Meu Namorado Fake — do Amazon Prime Video.

A seguir, você confere os melhores lançamentos de junho nos streamings:

Ms. Marvel – 1ª Temporada (Disney+)

Em “Ms. Marvel”, Kamala Khan (Iman Vellani) é uma adolescente paquistanesa obcecada por quadrinhos e super-heróis — especialmente Capitã Marvel. Sempre no mundo da lua, a menina precisa enfrentar dificuldades escolares, amorosas e familiares. Como se a puberdade já não fosse difícil o suficiente, ela acaba ganhando super-poderes que mudam a sua vida para sempre.

Estreia: 08/06 (episódios semanais)

Peaky Blinders: Sangue, Apostas e Navalhas – 6ª Temporada (Netflix)

Na sexta temporada, Tommy e seu clã estão passando por maus bocados. O líder da gangue está prestes a desistir da vida, devido ao trauma gerado pelo falecimento de sua esposa, Grace. Como se isso não bastasse, a proximidade da segunda guerra acaba provocando o caos completo neste último ano do popular seriado.

Estreia: 10/06

Meu Namorado Fake (Amazon Prime Video)

Em comemoração ao Mês do Orgulho LGBTQIA+, o Amazon Prime Video disponibiliza Meu Namorado Fake. Nesta comédia romântica, um jovem decide criar um falso namorado virtual para despistar o seu ex obsessivo. Contudo, a situação foge do controle quando ele conhece o verdadeiro amor de sua vida.

Estreia: 10/06

Maldivas – 1ª Temporada (Netflix)

A aguardada série Maldivas — estrelada por Manu Gavassi, Bruna Marquezine, Carol Castro e Sheron Menezzes — gira em torno de Liz, que após ser surpreendida pelo misterioso falecimento da mãe, se muda para um condomínio de luxo em busca de respostas acerca do mistério.

Estreia: 15/06

Love, Victor – 3ª Temporada (Star+)

Na terceira (e última) temporada de Love, Victor, o nosso querido protagonista precisará decidir com quem quer ficar. Porém, todos esses questionamentos acabam o levando a uma espiral de pensamentos sobre identidade, futuro e insegurança. A série é a opção ideal para quem quer assistir algo leve neste friozinho.

Estreia: 15/06

Doutor Estranho 2 (Disney+)

A elogiada sequência de Doutor Estranho dirigida por Sam Raimi está chegando ao Disney+. Nesta continuação, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) precisa ajudar America Chavez (Xochitl Gomez) a se livrar de um demônio que a está perseguindo por diversos multiversos. Por se tratar de uma situação extremamente difícil, ele acaba recorrendo à Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen).

Estreia: 22/06

La Casa de Papel: Coreia – 1ª Temporada (Netflix)

Após o fenômeno de audiência provocado pelo seriado espanhol, a Netflix aposta em La Casa de Papel: Coreia, refilmagem da produção. Desta vez, ladrões invadem a casa da moeda da Coreia unificada. Com reféns lá dentro, eles precisam escapar da polícia e proteger a mente por trás do complexo roubo.

Estreia: 24/06

Westworld – 4ª Temporada (HBO Max)

A quarta temporada de Westworld irá abordar a vida de Dolores e outros robôs em uma Los Angeles futurista. Em pouco tempo, o local se transformou em um refúgio para aqueles que escaparam do parque que dá nome à série. Porém, a paz no local está com os dias contados.

Estreia: 26/06

Only Murders in The Building – 2ª Temporada (Star+)

Na eletrizante segunda temporada, Charles, Oliver e Mabel precisam correr contra o tempo para desmascarar o criminoso por trás do assassinato de Bunny Folger, presidente do Conselho do Arconia. Porém, as coisas ficam mais difíceis quando as suspeitas caem sob os protagonistas.

Estreia: 28/06