Novo documentário da Netflix investiga misteriosa morte de jovem em hotel

Em mais uma adição para a categoria true crime, a Netflix lançou essa semana o trailer de sua nova série documental Cena do Crime – Mistério e Morte no Hotel Cecil. Com estreia marcada para o dia 10 de fevereiro, a produção investigará a história do Cecil Hotel, considerado o mais mortal de Los Angeles.

Além de servir de abrigo para assassinos famosos, como o serial killer Richard Ramirez, ao longo de seus 94 anos o hotel também foi palco de mortes violentas. Nenhuma, entretanto, tão intrigante como a da jovem canadense Elisa Lam, cuja história será a trama central dos quatro episódios da série.

Hospedada no Cecil Hotel, Elisa, de 21 anos, desapareceu misteriosamente em fevereiro de 2013, deixando para trás todos os seus pertences e documentos. Seu último registro em vida, feito pelas câmeras de segurança de um dos elevadores do prédio, a mostrava agitada, observando o corredor e gesticulando de maneira frenética, ora como se conversasse, ora como se estivesse se escondendo de alguém.

Dias depois, seu corpo foi encontrado boiando em uma das caixas d’água do hotel, sem sinais de violência e em circunstâncias incomuns que serviram para alimentar as teorias conspiratórias sobre o que teria acontecido com a jovem, mistério até hoje não solucionado.

A partir de entrevistas com funcionários, outros hóspedes do hotel e alguns dos investigadores do caso, a produção dirigida por Joe Berlinger busca destrinchar a morte misteriosa de Elisa, além de também retratar a história marcada por acontecimentos macabros do estabelecimento.

“O fato de que Elisa desapareceu em um local que tem um histórico de décadas de crimes foi o que tornou sua história fascinante para mim”, contou o diretor em entrevista à Variety.

Continua após a publicidade

Já experiente em retratar casos individuais de crimes e criminosos notórios, esta será a primeira vez que Joe explorará os papeis que locais específicos desempenham nesses acontecimentos. Assim, o Cecil Hotel será apenas a primeira de diversas locações a serem visitadas nas temporadas da série.

“Iremos explorar um lugar em particular e as forças sociais que contribuem para seu histórico criminal, ao mesmo tempo em que analisamos crimes específicos dentro desse contexto”, disse Joe.

Veja o trailer oficial de Cena do Crime – Mistério e Morte no Hotel Cecil:

O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo