Ansiedade e Nojinho: ‘Divertida Mente 2’ traz novos sentimentos ao cinema

A continuação do filme Divertida Mente, que fez um tremendo sucesso em 2015, foi finalmente anunciada, já chegando com um trailer um tanto curioso. A Pixar deu um pequeno spoiler de como será a próxima narrativa e trouxe a ‘Ansiedade’ como uma nova emoção na mente de Riley, a personagem principal.

A prévia da Divertida Mente 2, que deve chegar aos cinemas em junho de 2024, mostra as emoções Raiva, Nojinho, Alegria, Medo e Tristeza lidando com as novidades que chegam com o crescimento da protagonista, como a famosa ansiedade, que será dublada em inglês pela atriz Maya Hawke, famosa pelo seu papel na série Stranger Things, da Netflix.

O cartaz de divulgação de Divertida Mente 2 traz ainda novas informações. “Grandes mudanças. Novas emoções”. O Tédio, a Vergonha e a Inveja devem aparecer na história, pois, provavelmente, se trata da cabeça de uma adolescente. De novo, espera-se que o filme deve aborde o tema da saúde mental e depressão de uma forma lúdica e didática, assim como fez no primeiro longa, trazendo importantes reflexões sobre a vida de uma pessoa que está evoluindo dentro da sociedade.

Atualmente, a ansiedade é uma emoção, infelizmente, bastante recorrente na vida das pessoas, com cerca de 300 milhões de pessoas vivendo com ela no mundo, segundo levantamento da Organização Mundial de Saúde.

A mente de Riley

Divertida Mente 2 foca em Riley, uma pré-adolescente que passa por diversas emoções ao se mudar do Meio-Oeste dos EUA, mais especificamente para São Francisco. As emoções Alegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza moram no Quartel-General, o centro de controle dentro da mente de Riley, onde eles a ajudam com conselhos diariamente. Enquanto Riley e suas emoções se esforçam para se ajustar à nova vida, a turbulência no Quartel-General aumenta.

No longa de 2024, um grupo chega para reformular o Quartel-General, derrubando tudo o que está pela frente, inclusive os controles. Os sentimentos são pegos de surpresa, pois aparecem de pijamas no trailer oficial. Confira:

