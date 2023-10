Dia das Crianças: 8 livros para presentear os pequenos

Você se lembra do seu primeiro livro? É bem provável que você tenha ganhado na infância, momento perfeito para se encantar com a magia das palavras. Com o Dia das Crianças, uma boa ideia é presentear os filhos, sobrinhos e outros pequenos com obras literárias, que promovem uma série de benefícios para o desenvolvimento infantil – afinal, livros são portadores de conhecimento e imaginação, estimulando a curiosidade e o gosto pela leitura desde cedo.

Selecionamos aqui livros infantis e infanto-juvenis na Amazon, pois o hábito de leitura ajuda as crianças a desenvolverem suas habilidades linguísticas, ampliando seu vocabulário e melhorando suas habilidades de comunicação. Confira, a seguir:

