Festivais celebram o Dia da Amazônia em oito cidades

Para celebrar o bioma que abriga a maior biodiversidade do planeta, o Dia da Amazônia, comemorado em 5 de setembro, terá, pela primeira vez desde que a data foi criada (em 2007), uma programação cultural gratuita em oito cidades, neste sábado e domingo, com apresentações de Gaby Amarantos, Geraldo Azevedo, BaianaSystem, e MC Carol, entre outros artistas. Os shows homenagearão a maior floresta tropical do planeta, que é centro das atenções globais tanto pela sua importância no combate à emergência climática, quanto pela necessidade de proteção e preservação da vida de suas populações, além da escalada de desmatamento e queimadas nos últimos anos. De acordo com o Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados na quinta-feira, a Amazônia registrou 35.513 focos de incêndio em agosto, o maior número para esse mês desde 2010, quando a região teve 45.018 focos de chamas.

Levantar a bandeira contra essa destruição é o principal objetivo dos Festivais Dia da Amazônia, iniciativa produzida pelas organizações e grupos socioambientais Reocupa, Namaloca, Psica, Negritar, Gira Mundo, Condô Cultural, NOSSAS, Instituto Clima e Sociedade (iCS), Uma Concertação pela Amazônia, Ja.Ca, Murerú Produções, Tapajós de fato, Na Cuia, Suraras do Tapajós, Projeto Saúde e Alegria, Movimentos pela Soberania Popular na Mineração (MAM), Federação das Organizações Quilombolas de Santarém (FOQS), Negritar, Conselho Indígena Tupinambá (CITupi), Movimento Tapajós Vivo (MTV), Terra de Direitos, Maré Cheia, Engajamundo, Mapinguari, LabExperimental, Megafone Ativismo e Utopia Negra, com o apoio de outras dezenas de instituições socioambientais.

“Reverberar a força que vem das matas, ouvir a voz dos povos e fortalecer em coletivo defensores da floresta são eixos que movimentam os Festivais Dia da Amazônia. Nosso objetivo é reunir diversas pessoas, lugares, coletivos com festa, cura e amor”, afirma Deuza Brabo, produtora cultural e coordenadora do coletivo Reocupa.

Confira a programação completa em cada cidade:

Manaus

Grito Rua pela Amazônia – 4 de setembro

Horário: 9h às 19h

9h às 19h Local: Parque da Juventude Ajuricaba Mascarenhas

Parque da Juventude Ajuricaba Mascarenhas Endereço: Avenida. Autaz Mirim 4653-4783 – São José Operário

Avenida. Autaz Mirim 4653-4783 – São José Operário Programação: Casa de Caba, Johnny Jack Mesclado, SANTS, Rabo de Vaca, Bruxos do Norte, Mafel Matagal

Belém

FESTIVAL DE CINEMA DAS PERIFERIAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DA AMAZÔNIA

1ª Edição – Encontro das Águas – 3 de setembro

Horário: 16h30 até 23h

16h30 até 23h Local: Portal da Amazônia

Portal da Amazônia Endereço: Portal da Amazônia, Jurunas, Belém – PA, 66025-110

Portal da Amazônia, Jurunas, Belém – PA, 66025-110 Programação:

16h30 – Instituto Você em Cena – Abertura 16h50 – Priscila Castro Feat Naieme 17h50 – Panãs Panãs (Intervenção) 18h10 – Marcia Kambeba / Os Falsos do Carimbó 19h00 – Exibição dos filmes + Premiação – Aprensentação Tay 20h40 – MC Super Shock 21h30 – Gabi Luz (Intervenção) 21h40 – Samba Fé no Batuque 22h40 – Encerramento Exposição de Fotografias – Paralela à programação



São Luís

Re(x)istência Fest II – O Amanhã da Amazônia é Agora – 4 de setembro

Horário: 8h às 24h

8h às 24h Local: Parque Estadual do Rangedor

Parque Estadual do Rangedor Endereço: Rua Búzios, Quadra 35, Lote-18

Rua Búzios, Quadra 35, Lote-18 Programação:

Palco Criolina Pão com Ovo (pocket show) Baré de Casco MC Rapadura feat Gug’s Ventanias Enme Curumim

Radiola Bateria dos Onças Boi de Pindaré Bloco Só Safados Gugs Sistah Chilli DJ Adaga

Lounge Tiruliluli (show infantil) Dj Nelsinho Dj Gabi Leão Dj Desert Oficinas / práticas esportivas / recreação infantil



Macapá

Festival Nossa Amazônia – 4 de setembro

Horário: das 17h às 00h00

das 17h às 00h00 Local: Mercado Central em Macapá

Mercado Central em Macapá Endereço: Av. Antônio Coelho de Carvalho

Av. Antônio Coelho de Carvalho Programação : Casa Circo DJ Lobotomy Tani e Antony Jhimmy Feiches Atração MPA (Silmara Lobato e banda Negro de nós) Mc Deeh + Pretogonista Grupo de Marabaixo Manoel Felipe Aparelhagem de tecnobrega Atração Nacional



Santarém

Festival Maní(Festar) – 10 de setembro

Horário: das 18 às 00h

das 18 às 00h Local: Aeroporto Velho, Santarém

Aeroporto Velho, Santarém Endereço: Av. Dr. Anísio Chaves, 39-169

Av. Dr. Anísio Chaves, 39-169 Programação:

Programação (lineUp): Vaca Lusa (teatro infantil) Bailado de Carimbó (dança) Show coletivo de Trap de Santarém: Gp Rataria Kovac Kaus Mc Prime Iank Miller Monaliza Alternativos Show Especial Vozes da Amazônia com: Chico Malta Hermes Caldeira Osmarino Paulinho Barreto (coletivo de carimbó) / Adrya Goes Vitória Gatto e Cristina Caetano (mulheres do Tapajós) / Rawi El Puxirum e Priscila Castro (nova geração) / Nato Aguiar Silvan Galvão Nilson Chaves Suraras do Tapajós convida Thaline Karajá e Maria Gadú



São Paulo

Baile na Terra – 3 de setembro

Horário: Das 11h às 21h

Das 11h às 21h Local: Tendal da Lapa

Tendal da Lapa Endereço: Rua Guaicurus, 1100 – Água Branca, São Paulo – SP, 05033-002

Rua Guaicurus, 1100 – Água Branca, São Paulo – SP, 05033-002 Programação: 11h – Bloco do Água Preta 14h – Ventanias com Anelis Assumpção, Djuena Tikuna e Suraras do Tapajós 15h00 DJ Eric Terena 15h30 – Silvan Galvão e Banda 17h Saulo Duarte 18h – DJ Zek Picoteiro 19h – Gaby Amarantos



Rio de Janeiro

Virada Amazônia de Pé – 4 de setembro

Horário: 10h às 22h

10h às 22h Local: MAM

MAM Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo, Rio de Janeiro

Av. Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo, Rio de Janeiro Programação:

Palco infantil: Farra de Brinquedos Mundo Aflora Dauá

Palco Slam: Slam Laje com MC Martina

Palco Principal: Silvan Galvão e Carimbloco (cortejo) Samba que elas querem Felipe Cordeiro e Manoel Cordeiro Geraldo Azevedo Metá Metá Edgar Nic Dias BK’ VJ Carol Santana DJ Gust MC Kaoma Feira Junta Local Exposição Nakoada



Belo Horizonte

Festival Amazônia Serra do Curral – 4 de setembro

Horário: 14h às 20h

14h às 20h Local: Parque Municipal Américo Renné Gianetti

Parque Municipal Américo Renné Gianetti Endereço: Av. Afonso Pena, 1377 – Centro

Av. Afonso Pena, 1377 – Centro Programação: Nath Rodrigues, Kaê Guajajara, Marcelo Veronez + Coral + Sérgio Pererê, Fernanda Takai, Swing Safado

Cinema

Também em homenagem ao Dia da Amazônia, estreia, em 5 de setembro, o documentário O Território, dirigido por Alex Pritz e produzido por Txai Suruí. Vencedor de dois prêmios em Sundance (Prêmio do Público de Documentário na categoria internacional e Prêmio Especial do Júri de Obra Documental), o longa traz um olhar imersivo sobre a luta incansável do povo indígena Uru-eu-wau-wau contra o desmatamento trazido por posseiros, grileiros, garimpeiros e outros invasores de terras na Amazônia brasileira. Com uma cinematografia inspiradora e um design de som ricamente texturizado, o filme leva os espectadores para dentro da comunidade Uru-eu-wau-wau e oferece acesso sem precedentes às queimadas e desmatamentos ilegais causados pelos invasores em terras protegidas da Amazônia. Parcialmente filmado e co-produzido pelo povo Uru-eu-wau-wau, O Território se baseia em imagens verídicas capturadas ao longo de três anos, enquanto a comunidade arrisca sua vida para montar sua própria equipe de mídia na esperança de buscar justiça.

Outra estreia é Segredos de Putumayo, dirigido por Aurélio Michiles, que conta a história de Roger Casement, vivido por Stephen Rea, cônsul britânico no Rio de Janeiro que foi incumbido por Londres para investigar os crimes cometidos contra os indígenas do Putumayo (rio da Amazônia peruana). Ambos filmes integram a Mostra Amazônia, realizada pelo CineSesc e pela O2 Filmes, que terá sessões seguidas de debates em São Paulo (Rua Augusta, 2075), entre os dias 1 e 8 de setembro.