David Bowie e mais: 7 produções sobre grandes nomes do rock

Nesta semana chega aos cinemas brasileiros Moonage Daydream, documentário experimental sobre a vida e carreira de David Bowie. E, claro, um artista tão visionário quanto ele merecia um filme que contemplasse parte de sua obra. Mas não precisa parar por aí: se você é fã de rock, saiba que existem diversas produções (entre filmes e séries) que retratam a vida de grandes músicos e bandas que mudaram a história da música.

Recentemente, Elvis Presley ganhou um musical dirigido por Baz Luhrmann e, muito em breve, voltará aos cinemas em outro filme. Desta vez, comandando por Sofia Coppola. Nos próximos anos teremos também cinebiografias de outros músicos como Madonna, Bob Dylan e Bob Marley. Mas, voltando ao foco, aproveitando o lançamento de Moonage Daydream, te convidamos a revisitar a história de outras importantes personalidades do rock disponíveis no streaming, entre documentários, minisséries e longas-metragens.

Bohemian Rhapsody

Este é um filme polêmico, é o típico caso de ame ou odeie. Bohemian Rhapsody conta a história de uma das maiores bandas de rock que já existiu. Claro que estamos falando do Queen. Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon se juntaram em 1970 e o mundo nunca mais foi o mesmo. Ainda que tenham pessoas que consideram o filme fraco do ponto de vista da história, mas ele é relevante para fãs do rock e do Queen, certo?! Além disso, ganhou quatro Oscars – melhor ator para Rami Malek, melhor edição, e melhor mixagem de som e edição de som. O filme está no catálogo da Netflix.

Pistol

A trajetória do Sex Pistol não ganhou um filme, mas uma minissérie. Dirigida por Danny Boyle, diretor ganhador do Oscar por Quem Quer Ser um Milionário?, ela acompanha a formação da banda, do auge ao declínio. O roteiro é baseado em Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, livro escrito por Ben Thompson e Steve Jones. A série não é documental e conta com um elenco jovem, com alguns rostos conhecidos como Maisie Williams (Game of Thrones), Louis Partridge (Enola Holmes), Toby Wallace (The Society) e Thomas Brodie-Sangster (Maze Runner). Pistol está disponível no Star+.

Elvis

Não poderíamos fazer uma lista de filmes de rock sem Elvis Presley. O músico é o protagonista do mais recente musical de Baz Luhrmann, diretor de Moulin Rogue e O Grande Gatsby. Elvis tem uma estética impecável e uma história triste, pois mostra como o Rei do Rock chegou ao estrelato e o fim de sua carreira. Com Austin Butler e Tom Hanks, o filme explora a relação de Elvis com seu empresário “Coronel” Tom Parker – grande responsável pelo declínio do músico. A cinebiografia de Luhrmann está na HBO Max.

Raul, o Início, o Fim e o Meio

Agora entramos no ramo dos documentários. Raul Seixas foi um dos pioneiros do rock no Brasil e sua trajetória é tão intrigante quanto suas letras. Raul, o Início, o Fim e o Meio é um documentário sobre a carreira do cantor e compositor brasileiro. Com depoimentos de familiares e outros músicos, conhecemos mais peculiaridades de Raul Seixas. O filme está disponível no streaming da Apple.

Os Beatles: A Vida

Este documentário disponível no Prime Video mostra como os Beatles conquistaram o mundo. Não só isso, reflete sobre como a banda é uma das importantes na história do rock. Eles ainda são o grupo com o maior número de vendas de todos os tempos. O filme segue os garotos de Liverpool da formação até os dias de hoje. Fugindo um pouco do documental, outra boa produção para refletir sobre o impacto do quarteto no mundo e na música (e ainda dar boas risadas), assista ao filme Yesterday.

The Velvet Underground

Todd Haynes, diretor de Carol e O Preço da Verdade, conta a história da banda The Velvet Underground neste filme da Apple TV+. A produção acompanha a efervescência de Nova York nos anos 1960, época em que o grupo surgiu, referência no rock. Elogiadíssimo pela crítica, o documentário fez sua estreia mundial no Festival de Cinema de Cannes de 2021.

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese

Bob Dylan pode estar atrelado ao folk, mas o músico ainda é uma das maiores lendas do rock e um dos mais influentes compositores que existem. Este filme do Martin Scorsese acompanha uma turnê de Dylan, em 1975. Explorando a vida do artista e sua música, Scorsese mostra a importância de Bob Dylan na história da música. ‘Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese’ está disponível na Netflix.