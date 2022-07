9 mulheres que mudaram a história do rock

No dia 13 de julho se comemora o Dia Mundial do Rock, gênero que muitas vezes é atrelado a grandes lendas masculinas. No entanto, as mulheres também tiveram um papel importante neste cenário. O que seria do mundo do rock sem Patti Smith, Debbie Harry, Janis Joplin e Sister Rosetta Tharpe?

Todas essas figuras femininas (e muitas outras) revolucionaram o gênero ao longo das décadas de 1930, 1970, 1980 até os dias atuais. Nada mais justo do que prestarmos uma singela homenagem a elas. Confira abaixo nove mulheres que mudaram a história do estilo musical ao longo dos anos:

Sister Rosetta Tharpe

Rosetta Tharpe foi uma cantora, compositora e guitarrista norte-americana. Ela ficou muito popular entre 1930 e 1940 com gravações gospel. Tharpe foi pioneira em misturar letras religiosas com uma guitarra elétrica, técnica que futuramente seria muito importante na origem do rock and roll.

Janis Joplin

A inconfundível voz de Janis Joplin dominou os anos 1960, ela se tornou uma das artistas mais importantes do Festival de Woodstock, em 1969. Joplin é considerada uma das rainhas do rock’n’roll, sendo uma das primeiras representantes femininas do gênero. Apesar da morte prematura, Janis Joplin deixou sua marca na história da música e nos movimentos feministas.

Debbie Harry

Como líder do Blondie, Debbie Harry é uma das principais mulheres da música. Ela surgiu ainda na década de 1970 e teve seu auge no início dos anos 1980, quando deixou a banda para focar na carreira solo. Ela gravou cinco álbuns, além de ter participado de diversos filmes e programas de TV.

Joni Mitchell

Joni Mitchell, natural do Canadá, já foi considerada a 75ª melhor guitarrista do mundo pela Rolling Stones. Suas músicas trazem consciência social e uma sonoplastia única. Com nove Grammys no currículo, os discos Clouds (1969) e Blue (1971) estão marcados na história do rock, eles fazem parte da lista 500 melhores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stone.

Continua após a publicidade

Patti Smith

O disco de estreia da norte-americana Patti Smith, Horses (1975), é o grande precursor da cena punk, sendo considerado o primeiro do estilo. Smith trouxe sua visão feminina e se tornou uma das mulheres mais relevantes no meio. Ela aparece em 47º lugar na lista dos cem maiores artistas de todos os tempos da Rolling Stones.

Joan Jett

É praticamente impossível falar de rock sem citar Joan Jett, uma das pessoas mais importantes do gênero e uma das melhores guitarristas de todos os tempos. Ela alcançou o sucesso nos anos 1970 com o The Runaways (e seguiu carreira solo nas décadas de 1980 e 1990). Junto a Janis Joplin, Jett também é uma das rainhas do rock.

Rita Lee

Esta lista não poderia ficar completa sem a presença de Rita Lee, uma das artistas brasileiras que mais vendem discos no país. Com um estilo irreverente, Lee foi a primeira mulher a incorporar o rock and roll no Brasil, ainda nos anos 1960. Como parte da banda Mutantes, ela ficou conhecida internacionalmente. Na década de 1970, ela montou o grupo Tutti Frutti e anos depois, apostou na carreira solo.

Irmãs Wilson

Sim, neste item não temos uma, mas duas mulheres. Ann e Nancy Wilson são as criadoras do Heart, banda com hits como Barracuda, What About Love, Alone, entre outras. Elas fizeram muito sucesso nos anos 1970 e continuam na ativa até hoje, como uma das poucas bandas com uma guitarrista mulher. O Heart é um dos grupos musicais mais bem sucedidos da história do rock e continuam na ativa até hoje.