Conheça Vivi Rosa, artista responsável por esculturas virais nas redes

Arte e criatividade esculpiram a vida de Viviane Rosa, de 42 anos. Natural do interior do Paraná, teve uma infância rural no sítio de sua família: “A gente se dedicava à agricultura, e cresci com a ideia de que poderia fazer tudo com as próprias mãos. Isso me tornou a autodidata que sou”.

Em 2008, a paranaense abandonou o interior e se mudou para São Paulo para estudar Teatro na Escola Macunaíma e, após formada, dedicou seu tempo a trabalhar na TV Record e em peças de teatro. “Aluguei um apartamento pequeno e, pela primeira vez, tive que comprar mobiliário. Fiquei surpreendida com o mundo dos móveis, tudo era caro e de qualidade inferior”, conta.

Voltando de uma gravação, encontrou uma caçamba cheia de madeira maciça, o que para muitos seria apenas uma cena comum na cidade. “Amei a qualidade e pensei em criar meus próprios móveis. Fabriquei da cama até as estantes, e comecei a fazer peças para amigos como hobby.”

Rapidamente, Viviane se apaixonou pelo trabalho com a madeira, que aos poucos se tornava mais interessante do que a carreira original. Em pouco tempo, começou a produzir peças artísticas, como painéis geométricos de madeira picada.

Em 2018, moldou um novo projeto: a Casa Ondina, onde mora, trabalha e divulga suas obras, além de fazer exposições curtas para dar voz a artistas independentes. “Com o tempo, os painéis se tornaram um trabalho repetitivo e acabei me sentindo desmotivada. No início da pandemia me deu um estalo: eu queria ser escultora”, relembra.

Sua ideia era fazer esculturas orgânicas, com maleabilidade e durabilidade para serem expostas no exterior, mas nenhum dos materiais existentes a agradou muito. “Foi então que decidi formular minha própria massa.”

A partir das obras feitas com essa massa autoral, Viviane conquistou 15 mil seguidores no Instagram, além de uma coleção própria de itens de casa para a Le Lis Blanc.

Desde então, não parou de se destacar, e chegou a ter peças dispostas na loja de Inhotim: “Um dia eu falei que tinha um sonho, e no outro estava carregando um caminhão para enviar minhas peças”. Ainda em 2023, foi convidada a participar de uma exposição organizada pela bref, design & art, durante a Semana de Design de Paris, que alavanca artistas independentes do Brasil e do mundo.

Hoje, Vivi ultrapassa qualquer olhar etarista e se considera uma artista jovem. Seu sonho é dispor suas esculturas em um grande jardim. “Minha mão é um terceiro olho. Tem uma grande força.”

